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【新冠肺炎】醫管局公布5宗入院篩查發現初確病人　31名病人為密切接觸者須檢疫

社會 18:44 2022/02/09

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醫管局公布5宗入院篩查發現初確病人，31名病人為密切接觸者須檢疫。（資料圖片）

醫管局今日（9日）公布5宗經入院篩查發現的新冠肺炎初步陽性病人個案，包括廣華醫院婦科病房、明愛醫院骨科病房及內科病房、威爾斯親王醫院腫瘤科病房及律敦治醫院內科病房。

廣華醫院婦科病房一名31歲女病人，於2月7日經入院篩查檢測結果呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情况穩定。醫院感染控制組已展開接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的2名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

明愛醫院骨科病房及內科病房共有2名男病人（69歲及93歲）昨日（8日）經入院篩查檢測結果呈初步陽性，兩人情況穩定，現正接受隔離治療。醫院感染控制組正進行接觸追蹤調查，暫時有17名病人曾與該兩名病人入住同一病格，被列為密切接觸者，會接受隔離檢疫。

威爾斯親王醫院腫瘤科病房一名49歲女病人昨日經入院篩查檢測結果呈初步陽性，正接受隔離治療，情況穩定。與該名病人入住同一病格的8名病人被列為密切接觸者，需接受隔離檢疫。同一病房其餘19名病人已接受病毒檢測，結果待定。

律敦治醫院內科病房一名76歲女病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情况穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名女病人入住同一病格的4名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠

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