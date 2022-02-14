【有我】陳柏宇勵志新歌盡現本土情懷　Jason暢談兒時經歷大爆家人共同喜好

陳柏宇（Jason）完成兩場《《陳柏宇Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》演唱會後，帶來勵志歌曲《有我》，唱著「無論傷春悲秋我亦在」、「淪落但有我承擔 死都要陪你擋子彈」 ，以歌聲溫暖樂迷。

「有我」是指有家人、朋友在旁陪伴嗎？Jason接受TOPick專訪時稱：「《有我》就是有人看著你奮鬥時很關心你，又令你不會承受各種不快，可以勇敢地向前行。」

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推出新歌《有我》

談起新歌《有我》，Jason提起舊作《爸爸的禮物》，他說：「《爸爸的禮物》中有一句『難捱最多家裡見 日長路遠我等你』，歌詞中已指出你要經歷難捱的時間，然後回家就讓你不用再有顧忌，我覺得《有我》就是不用經歷這樣的事，從來也不會知道有問題發生，統統有人替你承擔，也不需要告知對方。」

《有我》由藍奕邦（邦邦）填詞，邦邦早前於Instagram分享道：「『驚就兩份驚』係我寫呢份歌詞時候諗住嘅中心思想。」Jason已是第三度演繹邦邦填詞的歌曲，他笑說：「就是喜歡他的詞，沒有其他原因，也沒有說要在一定年期後再合作，十分隨意！」

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Jason兩婆孫包糭

《有我》MV於深水埗一間歷史悠久的糧油雜貨店取景，盡現本地情懷，相信也會令樂迷大有共鳴。當然不得不提起MV中以媽媽所包的糭子來貫穿MV。

如果是Jason忠粉的話，應該也記得他小時候隨婆婆在加拿大包糭，他提起往事也說得眉飛色舞：「當時婆婆包糭的同時就會拿出一張麻雀桌，她一人教導我如何打四家。而當婆婆未有賣糭的店舖、未有工場時，我們就在家裡包糭，當時廚房內是十分炎熱、潮濕，長期維持在27度、28度。」

▲ （發相）

自言小時候時而乖巧、時而頑皮的他說：「我當時覺得包糉的過程是不好玩的，婆婆也會指由我所包的糭是有近6成是不能夠出售，有大有小、形狀不一，但婆婆就是想切法把我留在身邊，讓我不會在外『亂咁嚟』。我明白她是用心良苦的，現在回想也令我感到十分窩心。」

MV中就未有兩婆孫包糉的場面，換上的是有飾演失婚婦人的Jason同門師妹葉巧琳（Mischa），Mischa在MV內還有邊哭邊吃糭的畫面，看得令人動容。

何解又會再找Mischa擔任MV女主角？Jason解釋：「需要令到《對得起自己》與《有我》 兩個故事具承接就是用上相同的角色，而最主要是『葉巧琳無得Say No』，哈哈哈！」

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五代同堂

MV中訴說三代人的相處，而現實中的Jason則是五代同堂的家庭，他大爆一家人的共同喜好是「吹水」：「我全家人也很喜歡聊天，很少會說：『我唔講呀，嬲呀！』當然有也曾經爭吵，我也會與長輩討論，重點不是說話由誰人所說，而是你自己覺得自己是否正確。」

至於談起婆婆的優點，Jason稱：「婆婆很願意幫人、負上教育與養育我們的責任，也很盡力地湊大我們。」

現時已成人父的Jason又未有用上婆婆對他的教法：「當事情發生時就自然會用自己的方法去教導她，不是記著婆婆如何教導我而用上相同的一套教導囡囡，是會演變成我自己獨有的一套。」

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返回加拿大？

父母總是切法在能力範圍內為子女提供更好的生活，《有我》MV內的Mischa攜同女兒移民至日本。在香港出生、於加拿大成長的Jason又可曾計劃舉家回到加拿大生活呢？他說：「如果要選擇返回加拿大就是基於考慮到囡囡Abigail（Abi）的成長，而且我也很喜歡加拿大當地的教學制度。」

他補充：「當時曾說是囡囡出生後8年、10年，這也是與自己的成長背景很相似，我是7歲時由家人從兒童院接走往加拿大定居。我就是想Abi在中學前、小學四年級時往加拿大升學，這樣是很理想的，因為她在香港時已經有基本的讀書經驗，然後再到加拿大就更容易適應。」不過，Jason說現時已沒這樣的想法。

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演唱會過後

Jason早前於演唱會內首度演繹新歌《有我》，又於演唱會過後不久就把新歌派台。

密密工作的他在完成紅館演唱會後，又有何新看法？Jason回答：「我覺得演唱會是一個很好的考試，我也是在保持提升自己控制聲音的能力。我在能力上可以做甚麼就做甚麼，希望在未來的日子可提升演唱技巧，從而令自己有更多方法去演繹不同題材的歌曲。」

他的YouTube Channel亦陸續出現新集數的「陳伯吹水台」節目，Jason指：「其實可以更加積極，希望可拍更多搞笑的短片，但又不知可以如何推進製作短片的進度，因為我不是負責舉機拍攝、團隊又不是我由所聘請，是由公司負責批出製作預算，再加上我不是有能力地去把我所寫的內容湊合成短片，始終也要依靠其他人幫忙。」

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樂於陪伴女兒學習

受到第五波疫情影響，學生需在家上網課，Jason太太符曉薇（Leanne）也有於Instagram分享Abi的上課情況，Leanne曾經在Instagram限時動態問︰「有冇人睇住小朋友上Zoom會嘔血？」

陪伴囡囡上課的Jason又被太太指唱歌比老師還要大聲，他解釋自己是別有用心：「我要令囡囡投入，當然自己也要投入於當中。我平日也會很留心地看囡囡看的YouTube Channel，而看著她的舞姿也令我覺得她很可愛。」

Jason指太太陪伴囡囡上課時經常會「扯火」，有機會是因囡囡上課時的小動作，他就總會提醒「Abi只不過是3歲」。他稱囡囡上廣東話課、玩遊戲時又會更加投入，上英文課時就不太專心，畢竟她也不是相當明白。

髮型 ：Alex So @the attic

化妝：Jessica Chan

服裝：PUBLIC TOKYO

記者：陳淑霖