【MIRROR成員】姜濤連續開工40小時　攬實暖風機：女朋友都畀唔到呢啲溫暖

MIRROR人氣王姜濤受歡迎當然工作排山倒海，可是也因此沒有休息時間。近日忙於拍攝ViuTV新劇《季前賽》的姜濤，在寒夜拍完通宵戲後，緊接趕往拍廣告，完全沒時間好好睡覺休息。

他在社交平台上載在工作拍攝地點小休的照片及短片披住厚外套的照片。相中他披住厚外套，估計所處地方氣溫頗低，並留言︰「拍戲，廣告，拍戲，廣告，不用睡覺。」

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▲ （IG截圖）

40個鐘沒睡

同時，姜濤分享的短內，他攬住部暖風機說︰「要咩女朋友呢？要呢個咪得囉！女朋友都畀唔到呢啲溫暖我。」然後有工作人員問他多少個鐘沒睡，姜濤答︰「幾多個鐘冇瞓？30幾、40個鐘了！」

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另外，姜濤的另一位MIRROR隊友教主盧瀚霆（Anson Lo）也是人氣王，他亦因拍戲工作至天亮。

教主在早上6時40分時於個人社交平台上載自拍照，稱：「迫自己唔好瞓着」，到早上8時45分才收工。

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