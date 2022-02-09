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【封區檢測】屯門良景邨良傑樓累計70宗初確　政府延長強檢令至2月10日

社會 18:58 2022/02/09

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屯門良景邨良傑樓累計70宗初確，政府延長強檢令至2月10日。（林宇翔攝）

政府2月6日引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自當日晚上7時30分起限制在屯門田景路31號良景邨良傑樓，不包括位於地下的世界龍崗學校朱瑞蘭中英文幼稚園內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日（9日）決定延長良傑樓的執行日期，目標是在明日（10日）約中午12時完成此行動。良傑樓受檢人士須在其處所等候，期間按指定安排進行檢測，即連同2月6日和2月8日在是次宣告行動下進行一共3次檢測，直至良傑樓內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，並在食物及衞生局局長在考慮整體情況及公眾利益後同意下，受檢人士方可離開其處所。
　　
政府發言人表示，良景邨良傑樓排放的污水樣本近日對新冠病毒檢查呈陽性，並在2月6日和2月8日的圍封檢測行動中發現70宗初步陽性檢測個案，情況令人憂慮。鑑於良景邨良傑樓具有極高感染風險，我們有必要採取果斷行動，把較早時根據第599J章作出的限制與檢測宣告行動，延長至2月10日，以免病毒進一步擴散。
　　
屯門民政事務處為受檢人士準備了飯盒和食物包，並為他們提供日用品和清潔用品。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳麗娜

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