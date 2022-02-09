【公院爆煲】醫管局前行政總裁梁栢賢建議設「新冠肺炎診所」　分流病人減輕醫院壓力

▲ 梁栢賢指出現時確診個案不斷增加，應該做好分流病人措施。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）首次錄得兩年多疫情以來單日逾千宗確診個案，初步陽性也有約800宗，數百宗不明源頭個案，亦難以追蹤患者的行蹤，確診者需要等候多日入院，醫管局有多名醫護染疫須隔離，形容現時急症室超出負荷。詳情即看：【下一頁】

公立醫院作為本港基層醫療第一防線，恐面臨崩潰。醫管局前行政總裁梁栢賢接受訪問時稱，現時新冠肺炎確診個案每日累積增加，需要因應疫情轉變實行三大措施，包括研究開展「新冠肺炎診所」，以分流初步確診患者，圍堵高風險長者以及向病人發出感染指引。

醫管局前行政總裁梁栢賢、亦曾任衞生防護中心總監，任內多次處理大型疫症，包括經歷沙士及豬流感，面對現時疫情嚴峻，梁栢賢接受訪問時坦言，疫情趨勢每日千宗，如何保護醫療系統至為重要，其中需要做好分流病人及保護高危長者。

如果太多沒有徵狀感染者去到急症室，又要排隊入院，十分影響到公立醫院正常服務。

梁栢賢相信現時公立醫院面對很大的壓力，在第五波疫情擴散下，有多宗不明源頭個案難以追蹤，要努力維持公立醫院作為拯救生命的功能，調整入院患者的策略，建議開啟「新冠肺炎診所」，將初步確診者分流至有關診所，評估徵狀，如果本身已接種疫苗，而且徵狀輕微的可以回家自我監察，徵狀轉嚴重才安排入院。

很多人擔心如果回家後就可能出現交叉感染，事實上現在全香港都有確診個案，交叉感染的風險已經存在，不要介意受感染，只要打了疫苗，徵狀好輕微。

至於感染後出現嚴重徵狀的患者則可入院接受治療，讓公立醫院集中火力治療嚴重患者以及其他有嚴重疾病的病人。

其次是必須保護高風險長者，可以「洗樓式打針」，形容「圍堵高風險病人更有效」。特別針對大型屋苑可以上樓登記未打針長者的人數，「儲起疫苗後一次過上樓打針」，提升高風險長者的接種比率，針對性「谷針」。

梁栢賢認為亦要向公眾發出「感染指引」，形容「很多人中招不知道點做，好驚」。他認為可以向公眾發出指引，例如受感染後應如何做好防控感染措施，應如何求醫，讓市民明白只要完成疫苗接種，即使受感染後，徵狀亦是輕微，避免引起恐慌，同時鼓勵市民要接種新冠疫苗。

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記者：伍瑋瑋