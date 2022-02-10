【第五波疫情】瑪姬投資髮型屋首遇停業令　盼申請抗疫基金：業主不會減租

▲ 瑪姬經營髮型屋首遇停業令。

本港疫情嚴峻，日前政府增加6個處所須受防疫規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。藝人瑪姬投資髮型屋逾4年，今次是疫情以來首遇到停業令，令股東之一的瑪姬大感無奈。

藝人瑪姬一向瓣數多，除是人氣司儀，近年也涉足帶貨主播，又舉行過多次網上慈善音樂會。她在2017年中跟友人合夥投資髮型屋，開業近5年，在疫情第五波下，髮型屋首次列入須暫時關閉的表列處所，令她跟股東們都要急於應對。

▲ 瑪姬在2017年跟友人合資開髮型屋。（被訪者提供）

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瑪姬指當本周二（2月8日）政府公布了宗教場所和髮型屋在2月10日起須關閉2周，其位於大埔的髮型屋已有不少客人前來或致電預約。「公布當日黃昏已有不少客人walk in來剪髮，我們都已應接不暇，因為實在不夠人手，人流就似農曆年前的景況。」

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她的髮型屋在年初一至六休息，至初七啟業，不夠幾天已經要暫停營業，瑪姬也無可奈何。「之前疫情在第一至四波，髮型屋未被列入表列處所，託賴生意可繼續做，但大家都有心理準備，如果疫情持續，早晚也受影響，但也只能配合防疫措施，同事們都指早前農曆年賺到的，就成為今個月的補貼了。」

瑪姬坦言：「另一個感到無奈之處，是髮型屋不同美容院和健身室，無論客人和髮型師在剪髮過程都會戴口罩，我們也會做足消毒、入門前探熱，洗手間也有各樣清潔用品，是否須要一刀切地停業呢？只是明白早前有黃大仙的髮型屋出現確診個案，因此今次也要被加入表列處所。」

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做好兩手準備

瑪姬表示，根據過去疫情下的美容院和健身室的停業措施，她也預計髮型屋有機會再要延長關門日子，她跟股東們亦要有兩手準備。

她解釋行內的髮型師不同返寫字樓工，大多屬自僱人士，也有不少是兼職，故沒有固定月薪，現時髮型屋暫時關門，就變成手停口停。而作為股東的她，也要面對交租的壓力。「因為我們是地舖，租金壓力不少，而業主也不會減租，所以我們都希望可像美容院和健身室，可向政府申請援助基金，至少有些補貼可撐著做下去。」

▲ 瑪姬涉足不少行業。（經濟日報圖片）

疫情改變生活步伐

幾年疫情，瑪姬曾受訪坦言這期間讓她改變不少生活步伐，因工作減少，反而投入更多時間做義工，如探訪劏房戶派發物資，又為相關機構義教小朋友唱歌。

她感性道：「有時會想，如果我早十年有現在的歷練便好，現在像跟時間競賽，希望以少許的能力，可以多做自己想做的事，日後結婚生小朋友後，回想過去人生也有值得自豪的事。」

記者：陳家昌