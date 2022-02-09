【新冠疫苗】64宗曾於離世前14日內接種疫苗死亡個案　62宗認為或初步認為沒有因果關係

▲ 64宗曾於離世前14日內接種疫苗死亡個案，62宗認為或初步認為沒有因果關係。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（5日）公布，最新疫苗接種監測更新，截至1月31日，本港共錄得14,197宗嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒2的陽性檢測個案，其中213人離世。另外，本港市民合共接種了約1,113萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的巿民約536萬名。

同期，衞生署共接獲6,894宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.06%），當中包括64宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案（佔疫苗接種總劑量的0.0006%）。

至今，專家委員會已評估該64宗死亡個案並總結48宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

此外，根據醫院管理局資料，2022年1月3日至1月30日期間，沒有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有166宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有10.3宗，這期間的整體死亡率與過去三年同期數字相若。

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責任編輯：李榮忠