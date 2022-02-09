【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安

▲ 林鄭月娥稱，對市民輪候多時作檢測，以及要長時間等候隔離安排，深感抱歉和不安。（林鄭月娥Facebook）

第五波疫情持續，今日更首次錄得過千宗確診個案。特首林鄭月娥在社交網站上指，不少市民輪候多時，接受採樣做核酸檢測，又有不少檢測呈陽性市民，須等候長時間安排進入隔離設施，政府對此深感抱歉和不安。

林鄭月娥又提到，今日確診個案增加近倍，説明Omicron變異病毒株傳播力強，而且社區已存在不少感染源頭，而今天出現第五波疫情爆發以來，首兩宗死亡個案，死者都是長者，又有逾十間要接受檢疫的老人院，直言是兩年抗疫過程中最擔心、最不願見到的情況。

她強調，港府高層每天都檢視疫情發展，以及抗疫措施，特區政府、醫管局、檢測承辦商及所有人員正全力以赴，並不斷尋求各種方法和額外支援，提升能力。

她又再次呼籲，市民盡量避免外出，留在家中，也不要有跨家庭探訪或聚會，如家中有還未打針的人士，特別是長者，無論是接受首劑接種或已經到時候打第三針的加強劑，請馬上安排接種，以減低感染後的重症風險，以及為疫苗通行證做好準備。

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記者：陳宛彤