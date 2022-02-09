【新聞自由】港府譴責「媒體自由聯盟」發表失實聲明　斥指控毫無事實根據

▲ 港府批評「媒體自由聯盟」針對港區國安法作出失實聲明。（資料圖片）

港府夜晚發聲明，強烈譴責英國政府發表一眾外國單位，以所謂「媒體自由聯盟」成員名義，對港區國安法作出失實的聲明，批評聯署者指香港在國安法訂立後，針對和打壓特區的獨立傳媒，毫無事實根據。

發言人表示，自香港回歸以來，港府一直堅定維護受到《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由。港區國安法第四條亦訂明，特區維護國家安全應當依法保護該等自由。發言人強調，本港執法部門不論在國安法，或任何本地法例下，均根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為，採取執法行動，與其職業、背景或政治立場無關，對《立場新聞》採取執法行動，同樣依據該原則。

發言人續指，本港的傳媒環境蓬勃依然，舉例指，目前在特區政府新聞處新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有209家，數目較國安法實施前多。強調傳媒一如既往，可行使監督特區政府工作的權利；「只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。」

英美等22國以「媒體自由聯盟」（Media Freedom Coalition）成員國名義，發表聯署聲明，深切關注香港本地獨立傳媒遭打壓，促請香港及中國內地當局尊重新聞自由。

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責任編輯：林曉君