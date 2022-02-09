【北京冬奧】港隊代表金和曉高山滑雪女子迴轉賽失手　初賽出局感失望

▲ 金和曉。(港協暨奧委會 fb)

北京冬奧第5天賽事，早前確診新型肺炎的高山滑雪香港代表金和曉今早(9日)出戰女子迴轉賽，可惜在初賽未能完成賽事出局，無緣晉級。

現年19歲的金和曉在女子回轉第一輪賽事88名選手中，排第86位出賽，可即將到達終點時失去平衡，無法完成賽事。她賽後接受訪問表示失望，更一度落淚，但指自己已盡全力，認為達到賽前目標，對此感到滿足。她又認為奧運是很好的經驗，對於能代表香港感到驕傲。

首次參加冬奧的金和曉上月底抵達北京後，連續2次在新冠病毒檢測呈陽性，須到隔離酒店檢疫，直至上周四(3日)達到連續2次檢測陰的要求，獲准離開隔離酒店操練，但不可接觸其他運動員及到訪公共空間，最後亦能順利出賽。

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責任編輯：蘇文軒