  • 15°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 23:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【北京冬奧】港隊代表金和曉高山滑雪女子迴轉賽失手　初賽出局感失望

社會 21:20 2022/02/09

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

金和曉。(港協暨奧委會 fb)

北京冬奧第5天賽事，早前確診新型肺炎的高山滑雪香港代表金和曉今早(9日)出戰女子迴轉賽，可惜在初賽未能完成賽事出局，無緣晉級。

現年19歲的金和曉在女子回轉第一輪賽事88名選手中，排第86位出賽，可即將到達終點時失去平衡，無法完成賽事。她賽後接受訪問表示失望，更一度落淚，但指自己已盡全力，認為達到賽前目標，對此感到滿足。她又認為奧運是很好的經驗，對於能代表香港感到驕傲。

首次參加冬奧的金和曉上月底抵達北京後，連續2次在新冠病毒檢測呈陽性，須到隔離酒店檢疫，直至上周四(3日)達到連續2次檢測陰的要求，獲准離開隔離酒店操練，但不可接觸其他運動員及到訪公共空間，最後亦能順利出賽。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安
今日 20:06
【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安
【新聞自由】港府譴責「媒體自由聯盟」發表失實聲明　斥指控毫無事實根據
今日 20:53
【新聞自由】港府譴責「媒體自由聯盟」發表失實聲明　斥指控毫無事實根據
【新冠肺炎】恆安港鐵站清潔工初步確診　今日仍有上班
今日 20:59
【新冠肺炎】恆安港鐵站清潔工初步確診　今日仍有上班

你可能感興趣

【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安
今日 20:06
【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安
【新聞自由】港府譴責「媒體自由聯盟」發表失實聲明　斥指控毫無事實根據
今日 20:53
【新聞自由】港府譴責「媒體自由聯盟」發表失實聲明　斥指控毫無事實根據
【新冠肺炎】恆安港鐵站清潔工初步確診　今日仍有上班
今日 20:59
【新冠肺炎】恆安港鐵站清潔工初步確診　今日仍有上班
運動 運動員 香港 滑雪 運動 北京 酒店

最高瀏覽

【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
今日 11:07
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
今日 10:10
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
今日 13:42
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】