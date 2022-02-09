【疫苗接種】今日再破紀錄有逾8.3萬人接種疫苗　家庭醫生指節後接種數字增約20倍

▲ 不少市民到鄰近的私家診所接種疫苗。（梁偉榮攝）

本港確診數字不斷創新高，再加上政府宣布實施「疫苗通行證」後，今日（9日）有83,541人接種疫苗，續破疫苗接種計劃推出以來，單日接種人數紀錄。其中，有36,584打首針、18,057人打次針、28,900人打第三針。

不少市民也會選擇到鄰近的私家診所接種疫苗，家庭醫生關嘉美表示，自農曆新年假期後，接種人數不斷增加，就算診所只開4小時，近日平均每天都接種50-100劑疫苗，較節前多近20倍。她表示，希望，衛生署可向私家醫生發放更多疫苗，讓診所至少有500枝疫苗存貨，才足夠滿足市民的接種需求。

另外，本港疫苗接種總劑次達到1,153萬劑，累計約537.3萬人接種首劑疫苗，佔合資格人口81.3%；另累計491.9萬人已打次針，佔73%；另有111.9萬人已接種第三劑疫苗。而5至11歲小童亦有逾21,109人已打首針。

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記者：黃小冰