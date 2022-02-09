【新冠疫苗】衞生署上周接35宗接種後異常報告　其中12歲少年打第2針復必泰後胸痛

▲ 衞生署上周接35宗接種後異常報告，其中12歲少年打第2針復必泰後胸痛。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（9日）公布最新疫苗接種監測更新，截至2月6日的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名12歲少年，他在接種第2劑復必泰疫苗後1天內出現胸痛，情況穩定；過去一星期，衞生署亦接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名60歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

衞生署續指，衞生署共接獲35宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至2月6日晚上8時，本港市民合共接種了約1,130萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約541萬名，佔全港12歲或以上人口的80.1%。衞生署共接獲6,918宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.06%）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括64宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0006%），而在過去一星期，衞生署共接獲一宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名60歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

截至2月9日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結48宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，兩宗仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

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責任編輯：李榮忠