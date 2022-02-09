【第五波疫情】明愛醫院有2名新冠肺炎病人離世　兩人均為長期病患者

▲ 明愛醫院有2名新冠肺炎病人離世，兩人均為長期病患者。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，最近有2名確診者在公立醫院離世，均有長期病患，本港累計有207名確診者在公立醫院離世。

醫管局表示，明愛醫院有兩名確診感染新冠肺炎的男病人離世。分別是一名73歲男病人（個案編號：17498）為長期病患，2月7日晚上因肺部感染入住明愛醫院監察病房。病人的病情於數小時後急劇惡化，於2月8日凌晨2時43分被發現心臟停頓，經心肺復甦搶救無效，延至凌晨4時45分離世。個案已轉介死因裁判庭跟進。

另一名同樣為長期病患的76歲男病人（個案編號：16741），2月6日下午因肺積水及呼吸道感染症狀入住明愛醫院監察病房，病情隨後逐步惡化，延至2月9日凌晨4時45分離世。

連同上述兩名病人，至今共有207名新冠肺炎確診病人於公立醫院離世。

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責任編輯：李榮忠