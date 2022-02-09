【第五波疫情】記者染疫林鄭同場無戴口罩　特首辦：慎重起見特首會進行核酸檢測

▲ 特首林鄭月娥。（資料圖片）

第五波疫情爆發，網媒《香港01》一名記者染疫，曾多次出席特首林鄭月娥主持的記者會。林鄭近日每次現身見記者均未有佩戴口罩，外界關注她有沒有感染風險。行政長官辦公室回應查詢時表示，她將會進行核酸檢測。

行政長官辦公室指，林鄭現時恆常進行快速抗原測試，鑑於懷疑有一名近日出席行政長官與傳媒會面的記者對病毒檢測呈初步陽性，行政長官雖當時與一眾記者保持一定的社交距離，但為慎重起見，會進行核酸檢測。

染疫記者的最後上班日為2月5日，此前曾出席記者會與林鄭同場。林鄭早前曾解釋，會見傳媒不戴口罩，是為了讓市民清晰接受她想傳達的信息，理解並感受其情緒。她上周五更強調，自己對個人衞生非常謹慎，亦勤做快速抗原檢測及核酸檢測，保證不會傳播給大家。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會回應指，若患者有佩戴口罩，並與其他人保持距離，傳播風險相對較低，如若患者未佩戴口罩，則較高危。

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記者：陳葆琳