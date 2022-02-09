  • 15°C
香港時間 : 2022209日 (週三) 23:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】記者染疫林鄭同場無戴口罩　特首辦：慎重起見特首會進行核酸檢測

政治 22:07 2022/02/09

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

特首林鄭月娥。（資料圖片）

第五波疫情爆發，網媒《香港01》一名記者染疫，曾多次出席特首林鄭月娥主持的記者會。林鄭近日每次現身見記者均未有佩戴口罩，外界關注她有沒有感染風險。行政長官辦公室回應查詢時表示，她將會進行核酸檢測。

行政長官辦公室指，林鄭現時恆常進行快速抗原測試，鑑於懷疑有一名近日出席行政長官與傳媒會面的記者對病毒檢測呈初步陽性，行政長官雖當時與一眾記者保持一定的社交距離，但為慎重起見，會進行核酸檢測。

染疫記者的最後上班日為2月5日，此前曾出席記者會與林鄭同場。林鄭早前曾解釋，會見傳媒不戴口罩，是為了讓市民清晰接受她想傳達的信息，理解並感受其情緒。她上周五更強調，自己對個人衞生非常謹慎，亦勤做快速抗原檢測及核酸檢測，保證不會傳播給大家。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會回應指，若患者有佩戴口罩，並與其他人保持距離，傳播風險相對較低，如若患者未佩戴口罩，則較高危。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【新冠肺炎】林鄭月娥：堅持動態清零　今日稍後交代行會通過防疫措施【不斷更新】
09:50 2022/02/08
【新冠肺炎】林鄭月娥：堅持動態清零　今日稍後交代行會通過防疫措施【不斷更新】
【菜價急升】跨境司機確診菜價急升　林鄭月娥指需全民抗疫
10:09 2022/02/08
【菜價急升】跨境司機確診菜價急升　林鄭月娥指需全民抗疫
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
10:20 2022/02/08
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
【防疫措施】林鄭月娥：如僱員拒打針、因疫苗通行證未可上班被解僱　不視作不合理解僱
15:44 2022/02/08
【防疫措施】林鄭月娥：如僱員拒打針、因疫苗通行證未可上班被解僱　不視作不合理解僱
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
15:25 2022/02/08
【防疫措施】林鄭公布最新防疫措施　包括收緊限聚令、僱傭條例修訂及防疫抗疫基金6.0等【不斷更新】
【防疫措施】交通工具納入疫苗通行證的規例 　林鄭：暫時不會引用
16:11 2022/02/08
【防疫措施】交通工具納入疫苗通行證的規例 　林鄭：暫時不會引用
【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安
今日 20:06
【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安

你可能感興趣

【新冠肺炎】林鄭月娥：堅持動態清零　今日稍後交代行會通過防疫措施【不斷更新】
09:50 2022/02/08
【新冠肺炎】林鄭月娥：堅持動態清零　今日稍後交代行會通過防疫措施【不斷更新】
【菜價急升】跨境司機確診菜價急升　林鄭月娥指需全民抗疫
10:09 2022/02/08
【菜價急升】跨境司機確診菜價急升　林鄭月娥指需全民抗疫
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
10:20 2022/02/08
【特首選舉】林鄭月娥指特首選舉規模小僅涉1,500人　現階段不會押後選舉
政治 張竹君 病毒檢測 口罩 記者 特首辦 香港 林鄭月娥

最高瀏覽

【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
今日 11:07
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
今日 10:10
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
今日 13:42
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】