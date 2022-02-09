【醫院爆疫】再有31名醫護或醫院職員染疫　一文看清所涉醫院及診所

▲ 再有31名醫護或醫院職員染疫，一文看清所涉醫院及診所。（資料圖片）

醫管局今日（9日）公布，14間公立醫院、2間普通科門診及香港紅十字會輸血服務中心再有31名職員因家居或社區接觸而確診或初步確診新冠肺炎，所有員工已獲安排送院作隔離治療。有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，沒有病人被列為密切接觸者。部份員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食或交談，有17名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食或交談，有17名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

另外，瑪麗醫院及贊育醫院物理治療部因為要徹底清潔消毒，今日暫時關閉，約50名病人的預約需要改期至下星期。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠