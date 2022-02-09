  • 15°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 00:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測

社會 23:22 2022/02/09

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

新冠疫情疫情嚴重。(曾耀輝攝)

政府今日（9日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，最新於12個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

當局表示，因應在元朗及大埔的污水檢測到呈陽性的結果，政府就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方（見附件）的人士接受檢測，包括：

  • 污水監測區域元朗6A-2 (YL Site 6A-2) —遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、信發大廈、錦榮大廈、金豐大廈、元善大廈、元朗合益有限公司大樓、元美大廈、萬金中心、東輝閣、榮發樓、永興大廈、利群樓
  • 污水監測區域元朗朗屏邨05(LPE-05) —朗屏邨畫屏樓
  • 污水監測區域大埔廣福邨02(KFE-02) —廣福邨廣禮樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
 
另外，為跟進在深水埗、觀塘、沙田、元朗及青衣區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括深水埗及葵青民政事務處）將會由明日（二月十日）起陸續向以下地區（見附件）的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

  • 污水監測區域深水埗3-1 (SSP Site 3-1)（部份）—蘇屋邨百合樓、荷花樓、櫻桃樓、綠柳樓、金松樓、蘭花樓、壽菊樓、牡丹樓
  • 污水監測區域青衣長宏邨01 (CWE-01) —青衣長宏邨宏善樓、宏意樓、宏心樓、宏勇樓

民政事務總署（包括深水埗、觀塘、沙田、元朗及葵青民政事務處）透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區（見附件）工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」，包括：

  •  污水監測區域深水埗3-2 (SSP Site 3-2) —深水埗東京街與興華街之間（元州街（雙號） 、青山道（單雙號）、 順寧道（單雙號）、 保安道（單號））一帶住宅
  • 污水監測區域觀塘2-3及2-5 (KT Site 2-3及2-5) —翠屏（北）邨翠桉樓、翠柳樓、翠梓樓
  • 污水監測區域沙田051及052 (ST-051及052) —大圍隆亨邨善心樓、賞心樓、慧心樓、樂心樓
  • 污水監測區域沙田055、056及057 (ST-055、056及057) —大圍顯徑邨顯德樓、顯沛樓、顯揚樓、顯慶樓、顯祐樓、顯運樓、顯貴樓、顯富樓，及嘉徑苑
  • 污水監測區域元朗6A-1 (YL Site 6A-1) —新元朗中心第一座、第五座
  • 污水監測區域青衣長亨邨01、03至05 (CHE-01、03至05) —青衣長亨邨 亨麗樓、亨緻樓、亨業樓、亨怡樓

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【封區檢測】天水圍天盛苑盛賢閣污水樣本呈陽性　下午2時起被圍封
14:05 2022/02/09
【封區檢測】天水圍天盛苑盛賢閣污水樣本呈陽性　下午2時起被圍封
【封區檢測】元朗朗屏邨鵲屏樓及鳳屏樓污水樣本呈陽性　晚上7時半起被圍封【不斷更新】
19:34 2022/02/09
【封區檢測】元朗朗屏邨鵲屏樓及鳳屏樓污水樣本呈陽性　晚上7時半起被圍封【不斷更新】
【封區檢測】屯門良景邨良傑樓累計70宗初確　政府延長強檢令至2月10日
18:58 2022/02/09
【封區檢測】屯門良景邨良傑樓累計70宗初確　政府延長強檢令至2月10日
【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安
20:06 2022/02/09
【第五波疫情】輪候檢測及等候隔離時間長　林鄭稱深感抱歉及不安
【第五波疫情】記者染疫林鄭同場無戴口罩　特首辦：慎重起見特首會進行核酸檢測
22:07 2022/02/09
【第五波疫情】記者染疫林鄭同場無戴口罩　特首辦：慎重起見特首會進行核酸檢測

你可能感興趣

【封區檢測】天水圍天盛苑盛賢閣污水樣本呈陽性　下午2時起被圍封
14:05 2022/02/09
【封區檢測】天水圍天盛苑盛賢閣污水樣本呈陽性　下午2時起被圍封
【封區檢測】元朗朗屏邨鵲屏樓及鳳屏樓污水樣本呈陽性　晚上7時半起被圍封【不斷更新】
19:34 2022/02/09
【封區檢測】元朗朗屏邨鵲屏樓及鳳屏樓污水樣本呈陽性　晚上7時半起被圍封【不斷更新】
【封區檢測】屯門良景邨良傑樓累計70宗初確　政府延長強檢令至2月10日
18:58 2022/02/09
【封區檢測】屯門良景邨良傑樓累計70宗初確　政府延長強檢令至2月10日
大學 治療 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 病毒檢測 強制檢測

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
13:42 2022/02/09
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】