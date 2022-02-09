【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測

▲ 新冠疫情疫情嚴重。(曾耀輝攝)

政府今日（9日）表示，為應對嚴峻的新冠疫情，環保署與渠務署連同香港大學跨學科團隊近日已加強在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，最新於12個地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

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當局表示，因應在元朗及大埔的污水檢測到呈陽性的結果，政府就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處下列指明地方（見附件）的人士接受檢測，包括：

污水監測區域元朗6A-2 (YL Site 6A-2) —遠東發展元朗大廈、明珠樓、珍珠樓A至C座、小珠樓、信發大廈、錦榮大廈、金豐大廈、元善大廈、元朗合益有限公司大樓、元美大廈、萬金中心、東輝閣、榮發樓、永興大廈、利群樓

污水監測區域元朗朗屏邨05(LPE-05) —朗屏邨畫屏樓

污水監測區域大埔廣福邨02(KFE-02) —廣福邨廣禮樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。即使是已經接種2019冠狀病毒病疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測。他們應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。



另外，為跟進在深水埗、觀塘、沙田、元朗及青衣區的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括深水埗及葵青民政事務處）將會由明日（二月十日）起陸續向以下地區（見附件）的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

污水監測區域深水埗3-1 (SSP Site 3-1)（部份）—蘇屋邨百合樓、荷花樓、櫻桃樓、綠柳樓、金松樓、蘭花樓、壽菊樓、牡丹樓

污水監測區域青衣長宏邨01 (CWE-01) —青衣長宏邨宏善樓、宏意樓、宏心樓、宏勇樓

民政事務總署（包括深水埗、觀塘、沙田、元朗及葵青民政事務處）透過香港物業服務聯盟及香港物業管理公司協會陸續向在以下地區（見附件）工作的每位清潔員工及物業管理員工派發三套快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。政府呼籲在這些地區居住和工作、有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」，包括：

污水監測區域深水埗3-2 (SSP Site 3-2) —深水埗東京街與興華街之間（元州街（雙號） 、青山道（單雙號）、 順寧道（單雙號）、 保安道（單號））一帶住宅

污水監測區域觀塘2-3及2-5 (KT Site 2-3及2-5) —翠屏（北）邨翠桉樓、翠柳樓、翠梓樓

污水監測區域沙田051及052 (ST-051及052) —大圍隆亨邨善心樓、賞心樓、慧心樓、樂心樓

污水監測區域沙田055、056及057 (ST-055、056及057) —大圍顯徑邨顯德樓、顯沛樓、顯揚樓、顯慶樓、顯祐樓、顯運樓、顯貴樓、顯富樓，及嘉徑苑

污水監測區域元朗6A-1 (YL Site 6A-1) —新元朗中心第一座、第五座

污水監測區域青衣長亨邨01、03至05 (CHE-01、03至05) —青衣長亨邨 亨麗樓、亨緻樓、亨業樓、亨怡樓

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴