【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人

▲ （陳靜儀攝）

本港公立醫院急症室頻臨崩潰，有不少市民報測經快速檢測陽性後，到急症覆檢確診，惟獲要求返家居隔離。醫管局今日(9日)承認各區急症室已嚴重超出負荷，坦言病人需待數日才送院不理想，籲市民如有其他病徵或情況輕微，可向私家醫療機構或家庭醫生求醫。詳情請見【下一頁】

根據衞生防護中心早前公布確診個案的詳情，截至2月6日，有232名確診者仍未送院，當中等候最久為4名早於2月3日確診的病人，年齡介乎8歲至53歲，包括一名本地感染的8歲女童，另3人列為輸入個案，均等候至少3天仍未獲安排送院。

有市民表示，日前獲悉馬鞍山有中學的學生及家長，快速檢測陽性後，到公院急症室覆檢後確診，惟遭院方「醫院無位」為由，要求返家隔離。另有市民報稱家中外傭檢測陽性，同樣到急症室檢測後，被要求返家，致電衞生防護中心熱綫求助不果。詳情請見【下一頁】

就未及送院需返家居隔離，等候送院的陽性病人。呼吸系統科專科醫生梁子超教路病人留家期間可遵守四大建議，以避免同住家人受感染：

須戴上口罩

病人如廁後可倒入無泡梘液或梘粉，待2至3分鐘後才蓋上廁板沖廁，以防病毒經氣溶膠傳播，用後亦應清潔洗手間

與同住家人分開進餐

盡量於家中自我隔離，減少與同住家人接觸

梁子超認為，避免空氣播毒需靠口罩，避免環境污染播毒，就需加緊手部衞生，相信如做足防疫，就可防止感染同住家人。

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記者：陳正怡

