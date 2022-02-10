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【第五波疫情】房屋署愛民邨外判保安員確診　逸東(二)邨外判保安主管初步確診

社會 00:16 2022/02/10

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愛民邨外判保安員確診新冠病毒。資料圖片

​房屋署表示，2月8日得悉一名愛民邨的外判保安員確診新冠病毒，及逸東(二)邨一名外判保安主管初步確診。

房署指確診保安員現正在醫院接受治療。他一般負責愛民邨中班的巡邏工作及住宅大廈保安崗位，他最後一天上班日期為2月6日。他最近沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施。至於初步確診保安主管負責逸東(二)邨的保安工作，她最後一天上班日期為2月7日。她最近並沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

愛民邨的公用地方、保安控制室及屋邨辦事處，以及逸東（二）邨物業服務辦事處已遵照衞生防護中心指引，進行全面清潔和消毒，亦建議有關辦公室的所有職員接受新冠病毒檢測。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯　李志強

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