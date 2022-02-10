  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 11:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022情人節】合味道推浪漫製麵工作坊　盡情放閃兼掃抵買貨品【內附連結】

休閒消費 09:49 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

合味道紀念館香港內的杯麵牆，是一大打卡位。(圖片由場地提供)

適逢今月迎來一連兩日的情人節及元宵節，浪漫氣氛，合味道紀念館香港（紀念館）乘勢推出「日清美味BUY & TRY」第三回，為情侶打造三個工作坊，可以自家製作杯麵、公仔麵等。現場亦有超過80款「抵買度」冠絕全港的日清食品，還見有日清冬奧禮品發售，正好湊上運動熱潮，讓大家盡情放閃兼掃貨。

兩人先一起手作麵食，展現另一種浪漫。紀念館舉辦的三大工作坊，可創作出二人專屬的「甜絲絲行程」，盡情發揮浪漫心思，製作獨一無二的紀念品。如在「我的合味道工作坊」中，於杯麵包裝上畫上充滿愛意的圖案和情深字句送給對方，兩顆心環環緊扣；「出前一丁工作坊」讓情侶一起化身清仔清妹的可愛造型打卡，由搓揉麵粉開始，親手製作一個濃情蜜意的出前一丁；「穀物麥片工作坊」讓情侶親手為對方準備健康可口的穀物早餐，以甜蜜味道開始新一天。記得提前網上預約參加工作坊。

在甜蜜互動的愛心廚房之外，不妨一逛紀念館舉行的「麵祭り」，內有超過50款的麵食產品，包括最具人氣的出前一丁(北海道小麥粉麻油味)、出前一丁棒丁麵(柚子胡椒豬骨湯味)、辣雞味炒麵等。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另外，為延續奧運精神，日清以實際行動支持香港運動員，早前宣布再次成為港協暨奧委會獨家食品夥伴，繼續贊助本地精英運動員出征2022至2024年多項國際賽事，現正舉行的北京冬奧會便是其一。換上冬季運動裝的清仔清妹，與參加冬奧運動員並肩，一同發揮「以食力，撐實力」的精神。由即日起至2月20日，顧客凡於紀念館內購買任何產品滿$30，即可加購日清冬奧禮品，包括以$20加購日清隨行杯（其中一款），或以$30加購日清仿瓷碟一隻。

合味道紀念館香港

地點︰尖沙咀中港城2樓26-35號舖

價錢︰我的合味道工作坊($60，30分鐘)、出前一丁工作坊($120，90分鐘)、穀物麥片工作坊($60，30分鐘)


記者︰劉妙賢

相關文章

【情人節2022】香港美利酒店節日限定下午茶　人均$364起享餐飲及住宿禮遇
15:45 2022/02/07
【情人節2022】香港美利酒店節日限定下午茶　人均$364起享餐飲及住宿禮遇
【2022情人節】蘭桂坊3日式餐廳推情人節套餐　送護膚品牌Evolcare指定護膚禮品
16:11 2022/02/08
【2022情人節】蘭桂坊3日式餐廳推情人節套餐　送護膚品牌Evolcare指定護膚禮品
【情人節2022】挪亞方舟酒店「甜蜜 2月」禮遇　人均$240起嘆限定下午茶+DIY手作班
13:24 2022/02/09
【情人節2022】挪亞方舟酒店「甜蜜 2月」禮遇　人均$240起嘆限定下午茶+DIY手作班

你可能感興趣

【情人節2022】香港美利酒店節日限定下午茶　人均$364起享餐飲及住宿禮遇
15:45 2022/02/07
【情人節2022】香港美利酒店節日限定下午茶　人均$364起享餐飲及住宿禮遇
【2022情人節】蘭桂坊3日式餐廳推情人節套餐　送護膚品牌Evolcare指定護膚禮品
16:11 2022/02/08
【2022情人節】蘭桂坊3日式餐廳推情人節套餐　送護膚品牌Evolcare指定護膚禮品
【情人節2022】挪亞方舟酒店「甜蜜 2月」禮遇　人均$240起嘆限定下午茶+DIY手作班
13:24 2022/02/09
【情人節2022】挪亞方舟酒店「甜蜜 2月」禮遇　人均$240起嘆限定下午茶+DIY手作班
著數優惠 日清食品 尖沙咀 情人節 工作坊

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】
09:15 2022/02/09
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】