【2022情人節】合味道推浪漫製麵工作坊　盡情放閃兼掃抵買貨品【內附連結】

▲ 合味道紀念館香港內的杯麵牆，是一大打卡位。(圖片由場地提供)

適逢今月迎來一連兩日的情人節及元宵節，浪漫氣氛，合味道紀念館香港（紀念館）乘勢推出「日清美味BUY & TRY」第三回，為情侶打造三個工作坊，可以自家製作杯麵、公仔麵等。現場亦有超過80款「抵買度」冠絕全港的日清食品，還見有日清冬奧禮品發售，正好湊上運動熱潮，讓大家盡情放閃兼掃貨。

兩人先一起手作麵食，展現另一種浪漫。紀念館舉辦的三大工作坊，可創作出二人專屬的「甜絲絲行程」，盡情發揮浪漫心思，製作獨一無二的紀念品。如在「我的合味道工作坊」中，於杯麵包裝上畫上充滿愛意的圖案和情深字句送給對方，兩顆心環環緊扣；「出前一丁工作坊」讓情侶一起化身清仔清妹的可愛造型打卡，由搓揉麵粉開始，親手製作一個濃情蜜意的出前一丁；「穀物麥片工作坊」讓情侶親手為對方準備健康可口的穀物早餐，以甜蜜味道開始新一天。記得提前網上預約參加工作坊。

在甜蜜互動的愛心廚房之外，不妨一逛紀念館舉行的「麵祭り」，內有超過50款的麵食產品，包括最具人氣的出前一丁(北海道小麥粉麻油味)、出前一丁棒丁麵(柚子胡椒豬骨湯味)、辣雞味炒麵等。

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另外，為延續奧運精神，日清以實際行動支持香港運動員，早前宣布再次成為港協暨奧委會獨家食品夥伴，繼續贊助本地精英運動員出征2022至2024年多項國際賽事，現正舉行的北京冬奧會便是其一。換上冬季運動裝的清仔清妹，與參加冬奧運動員並肩，一同發揮「以食力，撐實力」的精神。由即日起至2月20日，顧客凡於紀念館內購買任何產品滿$30，即可加購日清冬奧禮品，包括以$20加購日清隨行杯（其中一款），或以$30加購日清仿瓷碟一隻。

合味道紀念館香港

地點︰尖沙咀中港城2樓26-35號舖

價錢︰我的合味道工作坊($60，30分鐘)、出前一丁工作坊($120，90分鐘)、穀物麥片工作坊($60，30分鐘)



記者︰劉妙賢