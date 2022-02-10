  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 09:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】

社會 09:03 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

多棟大廈納強檢。

政府今日（10日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處70個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下：

  • 大圍新翠邨新偉樓
  • 李焯傑牙醫 中環德己立街1-13號世紀廣場17樓1701室
  • 馬鞍山富安花園1座
  • 深水埗九江街148A-148B號|福榮街 170-172號九褔大廈
  • 跑馬地樂活道8-10號樂翠台B座
  • 馬鞍山富寶花園5座
  • 土瓜灣美景街49-61A號安康大廈
  • 天水圍天澤邨澤辰樓
  • 天水圍嘉湖山莊樂湖居3座
  • 沙田穗禾苑豐逸閣
  • 葵涌葵聯邨聯悅樓
  • 將軍澳富寧花園2座
  • 灣仔天樂里3-5A號僑康大廈
  • 西營盤德輔道西224-226號
  • 深水埗柏樹街4-10號
  • 土瓜灣燕安街26-28號
  • 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街57-59號
  • 深水埗基隆街112-116號
  • 愉景灣愉景廣場
  • 山頂梅道 號 The Mayfair
  • 深水埗福華街122-124號
  • 長沙灣元州街 477-483 號紹恒大廈
  • 九龍灣德福花園N2座
  • 半山區西摩道3號輝煌豪園
  • 紅磡榮光街52號榮輝大廈2座
  • 鴨脷洲漁安苑彩安閣
  • 新蒲崗譽‧港灣8座
  • 深水埗鴨寮街 232-234 號桂林大廈
  • 荃灣朗逸峯19座
  • 天水圍天恒邨恒貴樓
  • 沙田愉田苑愉悅閣
  • 灣仔駱克道 336-342 號樂友大廈
  • 元朗南邊圍二巷6號
  • 元朗洪福邨洪盛樓
  • 元朗水邊圍邨疊水樓
  • 西貢帝琴灣凱弦居9座
  • 沙田名城1座
  • 屯門嘉悅半島2座
  • 上水清河邨清潤樓
  • 荃灣享成街 2-4 號美華樓
  • 荃灣梨木樹邨榮樹樓
  • 葵涌葵盛西邨 6 座
  • 大圍隆亨邨賞心樓
  • 九龍城啟晴邨賞晴樓
  • 深水埗鴨寮街 97-101 號昌福大廈
  • 慈雲山慈正邨正旭樓
  • 西貢蠔涌新村121號
  • 葵涌浩景臺5座
  • 大埔寶湖花園D座
  • 油麻地上海街372-378A號得如樓大廈
  • 紅磡庇利街23號碧麗花園2座
  • 深水埗基隆街255-257號
  • 牛頭角彩德邨彩俊樓

 

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈
  • 元朗元朗安樂路1-11號明珠樓
  • 青山公路元朗段1-15 號珍珠樓(A 座, B 座及 C 座)
  • 元朗水車館里 11 號小珠樓
  • 元朗水車館街38-60號信發大廈
  • 元朗水車館街66號錦榮大廈
  • 青山公路元朗段39號金豐大廈
  • 青山公路元朗段29-33號元善大廈
  • 青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓
  • 青山公路元朗段 17A-21A號元美大廈
  • 元朗水車館街28號萬金中心
  • 元朗水車館街2號東輝閣
  • 元朗元朗安樂路49-57號榮發樓
  • 元朗元朗安樂路59-61號永興大廈
  • 元朗元朗安樂路35-47號利群樓
  • 元朗朗屏邨畫屏樓

【詳細指明時間及須檢測時間】

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

 

相關文章

【醫院爆疫】再有31名醫護或醫院職員染疫　一文看清所涉醫院及診所
22:26 2022/02/09
【醫院爆疫】再有31名醫護或醫院職員染疫　一文看清所涉醫院及診所
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
23:22 2022/02/09
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【第五波疫情】房屋署愛民邨外判保安員確診　逸東(二)邨外判保安主管初步確診
今日 00:16
【第五波疫情】房屋署愛民邨外判保安員確診　逸東(二)邨外判保安主管初步確診

你可能感興趣

【醫院爆疫】再有31名醫護或醫院職員染疫　一文看清所涉醫院及診所
22:26 2022/02/09
【醫院爆疫】再有31名醫護或醫院職員染疫　一文看清所涉醫院及診所
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
23:22 2022/02/09
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
疫情 環境衞生 葵涌 灣仔 遠東發展 西貢 山頂 牛頭角

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】
13:42 2022/02/09
【確診消息】沙田美林邨美楓樓A、B座逾2600人檢測　共發現15宗初步陽性個案【不斷更新】