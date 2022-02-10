【強制檢測】70處所納強檢 涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
社會 09:03 2022/02/10
政府今日（10日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處70個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
強檢名單如下：
- 大圍新翠邨新偉樓
- 李焯傑牙醫 中環德己立街1-13號世紀廣場17樓1701室
- 馬鞍山富安花園1座
- 深水埗九江街148A-148B號|福榮街 170-172號九褔大廈
- 跑馬地樂活道8-10號樂翠台B座
- 馬鞍山富寶花園5座
- 土瓜灣美景街49-61A號安康大廈
- 天水圍天澤邨澤辰樓
- 天水圍嘉湖山莊樂湖居3座
- 沙田穗禾苑豐逸閣
- 葵涌葵聯邨聯悅樓
- 將軍澳富寧花園2座
- 灣仔天樂里3-5A號僑康大廈
- 西營盤德輔道西224-226號
- 深水埗柏樹街4-10號
- 土瓜灣燕安街26-28號
- 荔枝角美孚新邨第三期百老匯街57-59號
- 深水埗基隆街112-116號
- 愉景灣愉景廣場
- 山頂梅道 號 The Mayfair
- 深水埗福華街122-124號
- 長沙灣元州街 477-483 號紹恒大廈
- 九龍灣德福花園N2座
- 半山區西摩道3號輝煌豪園
- 紅磡榮光街52號榮輝大廈2座
- 鴨脷洲漁安苑彩安閣
- 新蒲崗譽‧港灣8座
- 深水埗鴨寮街 232-234 號桂林大廈
- 荃灣朗逸峯19座
- 天水圍天恒邨恒貴樓
- 沙田愉田苑愉悅閣
- 灣仔駱克道 336-342 號樂友大廈
- 元朗南邊圍二巷6號
- 元朗洪福邨洪盛樓
- 元朗水邊圍邨疊水樓
- 西貢帝琴灣凱弦居9座
- 沙田名城1座
- 屯門嘉悅半島2座
- 上水清河邨清潤樓
- 荃灣享成街 2-4 號美華樓
- 荃灣梨木樹邨榮樹樓
- 葵涌葵盛西邨 6 座
- 大圍隆亨邨賞心樓
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
- 深水埗鴨寮街 97-101 號昌福大廈
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 西貢蠔涌新村121號
- 葵涌浩景臺5座
- 大埔寶湖花園D座
- 油麻地上海街372-378A號得如樓大廈
- 紅磡庇利街23號碧麗花園2座
- 深水埗基隆街255-257號
- 牛頭角彩德邨彩俊樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈
- 元朗元朗安樂路1-11號明珠樓
- 青山公路元朗段1-15 號珍珠樓(A 座, B 座及 C 座)
- 元朗水車館里 11 號小珠樓
- 元朗水車館街38-60號信發大廈
- 元朗水車館街66號錦榮大廈
- 青山公路元朗段39號金豐大廈
- 青山公路元朗段29-33號元善大廈
- 青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓
- 青山公路元朗段 17A-21A號元美大廈
- 元朗水車館街28號萬金中心
- 元朗水車館街2號東輝閣
- 元朗元朗安樂路49-57號榮發樓
- 元朗元朗安樂路59-61號永興大廈
- 元朗元朗安樂路35-47號利群樓
- 元朗朗屏邨畫屏樓
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：余思嵐