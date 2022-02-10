【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】

▲ 多棟大廈納強檢。

政府今日（10日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處70個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

強檢名單如下：

大圍新翠邨新偉樓

李焯傑牙醫 中環德己立街1-13號世紀廣場17樓1701室

馬鞍山富安花園1座

深水埗九江街148A-148B號|福榮街 170-172號九褔大廈

跑馬地樂活道8-10號樂翠台B座

馬鞍山富寶花園5座

土瓜灣美景街49-61A號安康大廈

天水圍天澤邨澤辰樓

天水圍嘉湖山莊樂湖居3座

沙田穗禾苑豐逸閣

葵涌葵聯邨聯悅樓

將軍澳富寧花園2座

灣仔天樂里3-5A號僑康大廈

西營盤德輔道西224-226號

深水埗柏樹街4-10號

土瓜灣燕安街26-28號

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街57-59號

深水埗基隆街112-116號

愉景灣愉景廣場

山頂梅道 號 The Mayfair

深水埗福華街122-124號

長沙灣元州街 477-483 號紹恒大廈

九龍灣德福花園N2座

半山區西摩道3號輝煌豪園

紅磡榮光街52號榮輝大廈2座

鴨脷洲漁安苑彩安閣

新蒲崗譽‧港灣8座

深水埗鴨寮街 232-234 號桂林大廈

荃灣朗逸峯19座

天水圍天恒邨恒貴樓

沙田愉田苑愉悅閣

灣仔駱克道 336-342 號樂友大廈

元朗南邊圍二巷6號

元朗洪福邨洪盛樓

元朗水邊圍邨疊水樓

西貢帝琴灣凱弦居9座

沙田名城1座

屯門嘉悅半島2座

上水清河邨清潤樓

荃灣享成街 2-4 號美華樓

荃灣梨木樹邨榮樹樓

葵涌葵盛西邨 6 座

大圍隆亨邨賞心樓

九龍城啟晴邨賞晴樓

深水埗鴨寮街 97-101 號昌福大廈

慈雲山慈正邨正旭樓

西貢蠔涌新村121號

葵涌浩景臺5座

大埔寶湖花園D座

油麻地上海街372-378A號得如樓大廈

紅磡庇利街23號碧麗花園2座

深水埗基隆街255-257號

牛頭角彩德邨彩俊樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

大埔廣福邨廣禮樓

元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈

元朗元朗安樂路1-11號明珠樓

青山公路元朗段1-15 號珍珠樓(A 座, B 座及 C 座)

元朗水車館里 11 號小珠樓

元朗水車館街38-60號信發大廈

元朗水車館街66號錦榮大廈

青山公路元朗段39號金豐大廈

青山公路元朗段29-33號元善大廈

青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓

青山公路元朗段 17A-21A號元美大廈

元朗水車館街28號萬金中心

元朗水車館街2號東輝閣

元朗元朗安樂路49-57號榮發樓

元朗元朗安樂路59-61號永興大廈

元朗元朗安樂路35-47號利群樓

元朗朗屏邨畫屏樓

【詳細指明時間及須檢測時間】

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐