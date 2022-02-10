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【污水監測】大埔及元朗檢測區污水呈陽性　17個指明地方納強檢

社會 09:17 2022/02/10

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大埔及元朗檢測區污水呈陽性　17個指明地方納強檢。（陳靜儀攝）

因應在大埔和元朗採集到檢測呈陽性的污水樣本，有17個指明地方被納入強制檢測公告。

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 元朗元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈
  • 元朗元朗安樂路1-11號明珠樓
  • 青山公路元朗段1-15 號珍珠樓(A 座, B 座及 C 座)
  • 元朗水車館里 11 號小珠樓
  • 元朗水車館街38-60號信發大廈
  • 元朗水車館街66號錦榮大廈
  • 青山公路元朗段39號金豐大廈
  • 青山公路元朗段29-33號元善大廈
  • 青山公路元朗段25號元朗合益有限公司大樓
  • 青山公路元朗段 17A-21A號元美大廈
  • 元朗水車館街28號萬金中心
  • 元朗水車館街2號東輝閣
  • 元朗元朗安樂路49-57號榮發樓
  • 元朗元朗安樂路59-61號永興大廈
  • 元朗元朗安樂路35-47號利群樓
  • 元朗朗屏邨畫屏樓

【TOPick診症室】兒童飯後跑跳患盲腸炎屬謬誤？ 小兒外科醫生拆解盲腸炎徵狀

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐

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