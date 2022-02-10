【新冠肺炎】土地註冊處一名職員初步確診　處所今日關閉清潔消毒【不斷更新】

▲ 土地註冊處一名職員初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（10日）再有職員確診或初步確診。

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土地註冊處今日（10日）表示，一名職員初步確診，金鐘道政府合署19樓的客戶服務中心將於今日關閉，明日恢復服務。

土地註冊處指，該名職員在金鐘道政府合署19樓客戶服務中心上班，負責提供業主立案法團服務，最近沒有外遊紀錄，最後上班日期為本月4日，當日該名職員體溫檢測正常，工作期間一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。



處方指，將盡快安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，並且已要求同層所有職員接受病毒檢測，以及安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果。



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責任編輯：余思嵐