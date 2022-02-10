【新冠肺炎】民航處外判保養維修員初確　主要於民航處總部設備大樓上班【不斷更新】

▲ 土地註冊處一名職員初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（10日）再有職員確診或初步確診。

【15:45】

民航處表示，一名外判保養維修人員今日（10日）初步確診。該人主要在民航處總部設備大樓上班，負責後勤工作，無需接觸公眾，他最近一次當值日為上週五。



【15:35】

水務署一名抄錶員昨日（9日）初步確診，最近一次上班日期為1月31日，最近主要在鴨脷洲、北角、西環及半山區內樓宇的水錶房進行抄錶工作，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



水務署指，已安排全面清潔及消毒該名職員位於灣仔活道的辦公室，並已安排與他在工作上有密切接觸的職員接受病毒檢測。



【14:22】

社會福利署一名在東九龍精神科中心醫務社會服務部工作的職員確診新冠肺炎。她最近一次上班日期為2月4日，工作時一直有佩戴口罩，她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。



社署指，已安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層的所有社署職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。位於鑽石山東九龍分科診所二期一樓的東九龍精神科中心醫務社會服務部會暫時關閉，重開安排稍後公布。

【13:40】

海事處一名小輪助理員確診新冠肺炎，他於一艘入境事務處船隻工作，日常工作無須接觸公眾。



海事處說，該職員工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最後執勤日期為2月5日，已為有關船隻及相關工作地方進行徹底清潔和消毒，並正安排與該職員在同一船隻工作的所有職員接受病毒檢測。

【12:37】

房屋署今日（10日）表示，一名助理屋宇裝備督察初步確診。



署方指，該名助理屋宇裝備督察於本月7日接受病毒檢測，昨日初步證實對新冠毒呈陽性反應。他的辦公室位於九龍新蒲崗寶光商業中心，最後一天在辦公室上班的日期是本月9日，最近工作時並沒有與公眾人士接觸，工作期間均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該辦公室已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

【07:30】

土地註冊處今日（10日）表示，一名職員初步確診，金鐘道政府合署19樓的客戶服務中心將於今日關閉，明日恢復服務。

土地註冊處指，該名職員在金鐘道政府合署19樓客戶服務中心上班，負責提供業主立案法團服務，最近沒有外遊紀錄，最後上班日期為本月4日，當日該名職員體溫檢測正常，工作期間一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。



處方指，將盡快安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，並且已要求同層所有職員接受病毒檢測，以及安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果。



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責任編輯：TOPick港聞組