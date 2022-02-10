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【新冠肺炎】海事處小輪助理員確診　日常工作無須接觸公眾【不斷更新】

社會 13:42 2022/02/10

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土地註冊處一名職員初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（10日）再有職員確診或初步確診。

【13:40】

海事處一名小輪助理員確診新冠肺炎，他於一艘入境事務處船隻工作，日常工作無須接觸公眾。
 
海事處說，該職員工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最後執勤日期為2月5日，已為有關船隻及相關工作地方進行徹底清潔和消毒，並正安排與該職員在同一船隻工作的所有職員接受病毒檢測。

【12:37】

房屋署今日（10日）表示，一名助理屋宇裝備督察初步確診。
 
署方指，該名助理屋宇裝備督察於本月7日接受病毒檢測，昨日初步證實對新冠毒呈陽性反應。他的辦公室位於九龍新蒲崗寶光商業中心，最後一天在辦公室上班的日期是本月9日，最近工作時並沒有與公眾人士接觸，工作期間均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該辦公室已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。
 

【07:30】

土地註冊處今日（10日）表示，一名職員初步確診，金鐘道政府合署19樓的客戶服務中心將於今日關閉，明日恢復服務。

土地註冊處指，該名職員在金鐘道政府合署19樓客戶服務中心上班，負責提供業主立案法團服務，最近沒有外遊紀錄，最後上班日期為本月4日，當日該名職員體溫檢測正常，工作期間一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。
 
處方指，將盡快安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，並且已要求同層所有職員接受病毒檢測，以及安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果。
 
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責任編輯：余思嵐

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