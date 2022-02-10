【新冠肺炎】食環署6名員工初確　涉1名衞生督察、3名小販管理主任等【不斷更新】

▲ 土地註冊處一名職員初步確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（10日）再有職員確診或初步確診。

【22:18】

食環署發言人今日表示，該署一名衞生督察、3名小販管理主任、一名技工及一名管工初步確診。他們分別於屯門政府合署、大埔綜合大樓、葵涌辦事處暨車房、楊屋道市政大廈及元朗西菁街辦事處辦公。

上述員工工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。食環署會按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近街道進行清潔消毒，並正安排與相關員工一同執勤的同事接受病毒檢測。食環署會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，並會全力配合追蹤相關密切接觸者。食環署亦會就人手作出相應調配，確保相關服務不受影響。

【21:54】

警務處3名警務人員初步確診，他們年齡介乎34至59歲，分別於警察總部及將軍澳警區工作。

3名人員較早前獲安排接受病毒檢測，今日初步證實對新冠病毒呈陽性反應。他們於過去14日均沒有外遊記錄，工作期間有佩戴口罩。他們最後上班日期為1月21日至2月9日。

【20:42】

香港郵政1名高級郵差和3名合約員工今初步確診，該4名員工均無須接觸公眾，其工作地點亦不對外開放。他們在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，而工作時一直有佩戴口罩。



香港郵政表示，該名高級郵差於中央郵件中心執行內勤職務，最近一次上班日期為2月5日；3名合約員工包括1名運作助理和1名工人，同樣於空郵中心工作，最近一次上班日期均為2月5日; 以及一名於香港郵政總部工作的合約文員，最近一次上班日期為2月7日。

【20:32】

康文署4名職員和一名外判清潔工人染疫。康文署指，一名於大埔區大埔頭遊樂場、頌雅路兒童遊樂場及全安路花園工作的一級工人、一名於灣仔區維多利亞公園工作的一級工人、一名於北區康樂事務辦事處總務組工作的人員及一名於香港藝術館工作的設計師初步確診。另外，一名於大埔區大埔海濱公園工作的外判清潔工人確診。5人最後上班日為上周六至昨天。

【18:56】

消防處有6名屬員初步確診，他們為3名分別駐守旺角消防局、油塘消防局、機場中消防局的消防員、2名分別駐守香港仔消防局和北角消防局的消防隊目，以及1名於消防處旺角辦公大樓工作的文職人員。他們分別於昨日及今日初步確診2019，最後上班日期為1月28日至昨日。



6名屬員在工作期間均有佩戴口罩及遵守相關防疫措施，他們在工作期間並沒有與市民大眾有高風險接觸。消防處已按衞生防護中心指引為相關工作地點及附近位置進行清潔消毒，並與衞生防護中心保持緊密聯繫，以作出適當跟進。

【18:35】

1823一名客戶服務主任初步確診，她於葵芳永得利廣場一期10樓工作，最近一次返回辦公室日期為2月7日，約停留1.5小時，全程有佩戴外科口罩，並與其他員工保持適當社交距離。



效率促進辦公室指，已安排與該名初步確診員工有接觸的員工接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。期間1823會繼續維持服務，並集中處理與疫情及環境衞生有關的來電，但來電的輪候及來函的處理時間可能會較長。

另外，房屋署一名民事諮詢及申索組的房屋事務主任初步確診，於何文田房屋委員會總部上班，最後一天在辦公室上班的日期是2月4日，最近工作時並沒有與公眾人士接觸。



房屋署表示，該名職員在2月8日因身體不適求診及進行檢測，他工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【18:18】

​民政事務總署兩名員工初步確診，包括一名大埔區議會秘書處的二級法定語文主任，及一名離島民政事務處的二級監工。兩人最近一次上班日期均為2月7日。

民政總署說，兩人上班前有作體溫探測，體溫正常；工作期間有佩戴外科口罩，無須接觸公眾人士；署方已安排與他們在同一地點工作的同事接受病毒測試，並會按衞生防護中心指引，安排全面清潔及消毒相關地點。



【18:00】

衞生署今日表示，馬鞍山母嬰健康院一名護士的新冠病毒檢測呈初步陽性。該名護士因其同住家人的新型冠狀病毒檢測呈不確定，遂於2月7日接受新冠病毒檢測，其樣本呈初步陽性。她於2月8日出現發燒。

該名護士最近一次當值日期為2月4日，工作時有穿着適當的個人防護裝備。衞生防護中心的流行病學調查正在進行中，該母嬰健康院今日關閉以進行徹底清潔和消毒，職員已聯絡預約人士另作服務安排。該母嬰健康院明天將如常開放。

【16:53】

在職家庭及學生資助事務處今日（10日）表示，2名於學生資助處工作的文書助理初步確診。



該2名職員分別在長沙灣政府合署12樓及工業貿易大樓五樓上班，最近一次上班日期分別為1月31日及2月4日，日常工作無須接觸公眾，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。處方已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並與衞生署衞生防護中心保持緊密聯絡，以作出適當跟進。



【16:48】

房屋署今日（10日）表示，一名二級私人秘書初步陽性。



署方指，該名二級私人秘書昨日初步證實對新冠病毒呈陽性反應。她的辦公室位於何文田香港房屋委員會總部第三座九樓，最後一天上班日期是1月31日，最近工作時並沒有與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。為辦公室安排進行全面清潔和消毒。房屋署亦已要求所有在此辦公室工作的職員和工人接受病毒檢測。



【15:45】

民航處表示，一名外判保養維修人員今日（10日）初步確診。該人主要在民航處總部設備大樓上班，負責後勤工作，無需接觸公眾，他最近一次當值日為上週五。



【15:35】

水務署一名抄錶員昨日（9日）初步確診，最近一次上班日期為1月31日，最近主要在鴨脷洲、北角、西環及半山區內樓宇的水錶房進行抄錶工作，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。



水務署指，已安排全面清潔及消毒該名職員位於灣仔活道的辦公室，並已安排與他在工作上有密切接觸的職員接受病毒檢測。



【14:22】

社會福利署一名在東九龍精神科中心醫務社會服務部工作的職員確診新冠肺炎。她最近一次上班日期為2月4日，工作時一直有佩戴口罩，她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。



社署指，已安排為相關地方進行全面清潔及消毒，同層的所有社署職員會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。位於鑽石山東九龍分科診所二期一樓的東九龍精神科中心醫務社會服務部會暫時關閉，重開安排稍後公布。

【13:40】

海事處一名小輪助理員確診新冠肺炎，他於一艘入境事務處船隻工作，日常工作無須接觸公眾。



海事處說，該職員工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最後執勤日期為2月5日，已為有關船隻及相關工作地方進行徹底清潔和消毒，並正安排與該職員在同一船隻工作的所有職員接受病毒檢測。

【12:37】

房屋署今日（10日）表示，一名助理屋宇裝備督察初步確診。



署方指，該名助理屋宇裝備督察於本月7日接受病毒檢測，昨日初步證實對新冠毒呈陽性反應。他的辦公室位於九龍新蒲崗寶光商業中心，最後一天在辦公室上班的日期是本月9日，最近工作時並沒有與公眾人士接觸，工作期間均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。該辦公室已按照衞生防護中心的指引，安排全面清潔和消毒。

【07:30】

土地註冊處今日（10日）表示，一名職員初步確診，金鐘道政府合署19樓的客戶服務中心將於今日關閉，明日恢復服務。

土地註冊處指，該名職員在金鐘道政府合署19樓客戶服務中心上班，負責提供業主立案法團服務，最近沒有外遊紀錄，最後上班日期為本月4日，當日該名職員體溫檢測正常，工作期間一直有佩戴口罩及遵從防疫措施。



處方指，將盡快安排為有關處所進行徹底清潔及消毒，並且已要求同層所有職員接受病毒檢測，以及安排他們在家工作直至取得陰性檢測結果。



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責任編輯：TOPick港聞組