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【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗

社會 09:47 2022/02/10

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

食環署今日（10日）表示，餐飲業務負責人今日起收緊防疫措施的新指示，其中「疫苗通行證」今日起率先在D類餐飲處所實行，除非因醫學原因獲發新冠疫苗接種醫學豁免證明書，否則12歲或以上人士進入D類餐飲處所前必須已接種至少一劑新冠疫苗。

署方指，以B及C類運作模式營運的餐飲處所，每枱人數上限為2人。D類餐飲處所每枱最多4人，全部都必須已接種至少一劑疫苗，所有餐飲處所均不得舉行宴會。至於涉及處所運作的員工，所有C類及D類運作模式的餐飲處所的員工，除非因醫學原因獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，否則須分別已接種至少一劑新冠疫苗及已完成接種新冠疫苗，呼籲以B及C類運作模式營運的餐飲業務負責人盡快安排員工接種疫苗，以便到了2月24日，當「疫苗通行證」全面實施時能符合有關規定，繼續經營業務。

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責任編輯：余思嵐

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