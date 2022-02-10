【強檢四寶】各區強檢大排長龍　 實惠推99元4大裝備「排隊檢測懶人包」

▲ 實惠推出$99「排隊檢測懶人包」

本港第五波疫情持續，近日各區多幢大廈納入強檢名單，各區檢測站每天也大排長龍，一排就數小時。實惠日前推出$99「排隊檢測懶人包」，齊集4大裝備，方便市民排隊檢疫。「懶人包」一出，獲網民大讚貼心、有愛。

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連日來天氣寒冷，時而下雨，長者、小孩要排長龍檢疫就更辛苦。實惠在其facebook專頁表示：「每個區嘅檢測站日日都排長龍，人流多增加咗病毒傳播嘅風險，加上呢幾日天氣又凍，手震腳震咁等都真係幾辛苦。」

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為讓市民強檢時抵抗病菌、寒冷天氣，實惠推出一套四件的「檢疫隨身必備套裝」，售價$99，內有口罩、消毒噴霧、暖包、摺凳，方便大家在寒冷天氣下排隊檢疫。

這套「疫隨身必備套裝」於實惠網店有售，產品詳情如下：

S.T. CORPORATION雞仔牌日本製經典20小時長效暖包 5201 (大)(10片裝) x 1

SECO CareU Jeannie 女神系列 醫療用口罩ASTM F2100 Level 3 175W x 95Dmm (成人)(30片裝) x 1

BioEm貝達安空氣消毒淨化液30ml B30(輕便裝) x 1

MIDA三角膠面摺凳 305W x 300D x 463Hmm - 淺啡色 x 1

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責任編輯：羅嘉欣