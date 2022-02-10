  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 11:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強檢四寶】各區強檢大排長龍　 實惠推99元4大裝備「排隊檢測懶人包」

健康 10:16 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

實惠推出$99「排隊檢測懶人包」

本港第五波疫情持續，近日各區多幢大廈納入強檢名單，各區檢測站每天也大排長龍，一排就數小時。實惠日前推出$99「排隊檢測懶人包」，齊集4大裝備，方便市民排隊檢疫。「懶人包」一出，獲網民大讚貼心、有愛。

最新影片推介：

連日來天氣寒冷，時而下雨，長者、小孩要排長龍檢疫就更辛苦。實惠在其facebook專頁表示：「每個區嘅檢測站日日都排長龍，人流多增加咗病毒傳播嘅風險，加上呢幾日天氣又凍，手震腳震咁等都真係幾辛苦。」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

為讓市民強檢時抵抗病菌、寒冷天氣，實惠推出一套四件的「檢疫隨身必備套裝」，售價$99，內有口罩、消毒噴霧、暖包、摺凳，方便大家在寒冷天氣下排隊檢疫。

這套「疫隨身必備套裝」於實惠網店有售，產品詳情如下：

  • S.T. CORPORATION雞仔牌日本製經典20小時長效暖包 5201 (大)(10片裝) x 1
  • SECO CareU Jeannie 女神系列 醫療用口罩ASTM F2100 Level 3 175W x 95Dmm (成人)(30片裝) x 1
  • BioEm貝達安空氣消毒淨化液30ml B30(輕便裝) x 1
  • MIDA三角膠面摺凳 305W x 300D x 463Hmm - 淺啡色 x 1

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
18:42 2022/02/09
【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
【居安抗疫】一文睇清居家檢疫7大注意事項　每日量體溫3個情況可外出
14:50 2022/02/09
【居安抗疫】一文睇清居家檢疫7大注意事項　每日量體溫3個情況可外出
【葵涌邨爆疫】文職公務員被召為葵涌邨居民檢測　被當義工抱怨3大慘況：不敢飲水如廁
12:10 2022/01/26
【葵涌邨爆疫】文職公務員被召為葵涌邨居民檢測　被當義工抱怨3大慘況：不敢飲水如廁

你可能感興趣

【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
18:42 2022/02/09
【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
【居安抗疫】一文睇清居家檢疫7大注意事項　每日量體溫3個情況可外出
14:50 2022/02/09
【居安抗疫】一文睇清居家檢疫7大注意事項　每日量體溫3個情況可外出
【葵涌邨爆疫】文職公務員被召為葵涌邨居民檢測　被當義工抱怨3大慘況：不敢飲水如廁
12:10 2022/01/26
【葵涌邨爆疫】文職公務員被召為葵涌邨居民檢測　被當義工抱怨3大慘況：不敢飲水如廁
實惠家居 強制檢測 疫情 健康問題 寒冷天氣

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】
09:15 2022/02/09
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】