【澳洲解封】澳洲2月21日開關歡迎旅客　已接種疫苗可免隔離入境【內附詳情】

▲ 由2月21日起，澳洲將歡迎所有已完成接種疫苗的外國旅客入境。（相片來源：Unsplash）

各國正為重開邊境作準備，澳洲政府日前宣布，將於2022年2月21日起重新開放國際邊境，允許完成接種新冠疫苗的簽證持有人免隔離入境，逐步重啟國際旅遊計劃。

由2月21日起，澳洲將歡迎所有已完成接種疫苗的簽證持有人，包括遊客、商務旅客及其他訪澳人士，由該日起入境澳洲。若簽證持有人未完成接種疫苗，仍需持有有效的旅行豁免才可入境澳洲。

▲ 各州份有不同入境要求，出發前宜先查詢清楚。（相片來源：Unsplash）



免隔離入境需持有有效的澳洲簽證，並已完成接種澳洲醫療用品管理局（TGA）認可新冠疫苗，當中包括復必泰、科興、阿斯利康及莫德納等共兩劑疫苗，並提供疫苗接種證明。旅客亦需提供出發前24小時內的快速抗原測試（RAT）陰性結果證明，或出發前 72 小時內進行新型冠狀病毒分子測試（PCR） 陰性檢測結果（除非持有醫療豁免）。

▲ 澳洲將重新開放邊境，可到訪昆士蘭省的大堡礁旅遊。（相片來源：Unsplash）

已完成接種疫苗的簽證持有人可免隔離入境西澳以外各州份及領地，旅客需遵守入境各州份及領地的檢疫隔離要求。入境要求會定期更新，出發前必須查閱最新資訊。若航班需中途轉機，旅客亦應預先檢查中轉站的入境安排。入境詳情可瀏覽澳洲內政事務部的網站。

現時國泰有航班直飛澳洲，前往悉尼來回票價由$11,059起、墨爾本$10,968起、布里斯本$12,091起。

記者：張頌婷