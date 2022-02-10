【第五波疫情】消息：今日新增約986宗確診個案 初步陽性個案增至600宗【不斷更新】
社會 16:15 2022/02/10
本港昨（９日)首度錄得破千宗確診，單日有1,161宗，按日急增近9成，創兩年疫情爆發以來新高。港府今日(10日）起收緊部分社交距離措施，包括收緊二人限聚令，並首度擴展至私人場所、部分處所包括髮型屋、宗教場所今起須關閉直至2月24日「疫苗通行證」生效。詳情即看:【下一頁】
【16:15】
消息指，初步確診個案增至600宗。
【14:00】
另外，屯門田景路31號良景邨良傑樓圍封強檢4日後解封，截至今日凌晨零時，良傑樓在3次檢測共有約4,650人次已接受檢測，總共發現73宗初步陽性檢測個案和三宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心正安排跟進。詳情即看:【下一頁】
另外，D類餐飲處所今起率先實行「疫苗通行證」，市民進入場所時必須接種至少一劑新冠疫苗。詳情即看:【下一頁】
【11:27】
消息指，今日新增約986宗確診個案，並錄得約300宗初步陽性個案。
70個處所納強檢，包括元朗深水埗多幢大廈。即看：【強檢公告】
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責任編輯：TOPick港聞組