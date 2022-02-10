  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 12:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】消息：今日新增約986宗確診個案　錄得約300宗初步陽性【不斷更新】

社會 11:27 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

消息指今日新增約986宗確診個案。

本港昨（９日)首度錄得破千宗確診，單日有1,161宗，按日急增近9成，創兩年疫情爆發以來新高。港府今日(10日）起收緊部分社交距離措施，包括收緊二人限聚令，並首度擴展至私人場所、部分處所包括髮型屋、宗教場所今起須關閉直至2月24日「疫苗通行證」生效。詳情即看:【下一頁】

另外，D類餐飲處所今起率先實行「疫苗通行證」，市民進入場所時必須接種至少一劑新冠疫苗。詳情即看:【下一頁】

【11:27】

消息指，今日新增約986宗確診個案，並錄得約300宗初步陽性個案。

70個處所納強檢，包括元朗深水埗多幢大廈。即看：【強檢公告】

最新影片:

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組

相關文章

【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
今日 09:47
【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
今日 09:03
【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
【污水監測】大埔及元朗檢測區污水呈陽性　17個指明地方納強檢
今日 09:17
【污水監測】大埔及元朗檢測區污水呈陽性　17個指明地方納強檢

你可能感興趣

【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
今日 09:47
【防疫措施】D類餐飲處所今起實行疫苗通行證　須接種至少1劑新冠疫苗
【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
今日 09:03
【強制檢測】70處所納強檢　涉元朗深水埗多幢大廈【附檢測日期】
【污水監測】大埔及元朗檢測區污水呈陽性　17個指明地方納強檢
今日 09:17
【污水監測】大埔及元朗檢測區污水呈陽性　17個指明地方納強檢
疫苗 強制檢測 疫苗通行證 限聚令 疫情

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】
09:15 2022/02/09
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】