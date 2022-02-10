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【在家工作】政府延長僱員特別上班安排至2月18日　籲僱主盡量讓員工在家工作

社會 10:12 2022/02/10

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政府延長僱員特別上班安排至2月18日。（資料圖片)

因應本地疫情仍然非常嚴峻，政府有需要繼續採取措施，大幅減少社區的人流和社交接觸，阻止病毒在社區海嘯式傳播。政府發言人今日（二月十日）宣布，政府僱員特別上班安排將會延長至2月18日，除了提供緊急和必須公共服務和參與防疫有關的人員外，其他政府僱員盡量繼續留在家中工作。政府會密切監察疫情的發展，2月18日前再檢視情況。

發言人表示，在實行特別上班安排期間，政府部門繼續維持緊急和必須公共服務。控制第五波疫情是政府現時首要任務。大量政府僱員一直緊守崗位、不辭勞苦參與抗疫工作，各部門會繼續因應疫情發展和實際需要，動員政府僱員全力支援抗疫工作。

發言人續說，政府因應疫情而需減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。但個別部門仍會就各項服務的最新需求作出安排，另行作出公布。發言人再次呼籲僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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責任編輯：郭詩詩

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