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【Disney+電影】《華燈初上》林心如兒子闖荷里活　偕吳彥祖拍《尚氣》導演新作

娛樂 10:32 2022/02/10

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吳彥祖將演孫悟空。（經濟日報圖片）

Disney+日前公佈改編自美國漫畫作家楊謹倫的同名動作喜劇原創系列《American Born Chinese》的演員名單，電影由《尚氣與十環幫傳奇》導演Destin Daniel Cretton執導，並聯同吳彥祖及楊紫瓊演出，卡士不俗。

另外，演員並包括王謹（《馬蓋先》）、榮獲兩次艾美獎提名的楊燕燕（《熱帶雨》）、黃經漢（《真人快打》）、關繼威（《Ohana：尋找傳家寶》、前跆拳道冠軍劉敬及Sydney Taylor（《Just Add Magic》）。

19歲劉敬演男主角。

《American Born Chinese》部分內容取材自中國名著《西遊記》，故事描述華人移民家庭的一名青少年，在美國意外捲入中國神明鬥爭的故事。

19歲的劉敬將於劇中飾演一名剛移民到美國求學的高中生陳偉，與楊紫瓊對戲。楊紫瓊劇中飾演觀音，是劉敬的阿姨，為幫助姪子克服美國高中生活的種種挑戰。而吳彥祖則飾演孫悟空，是《西遊記》全能的神仙，為了尋找兒子來到凡人的世界。 

《American Born Chinese》講述一個平凡普通的少年Jin Wang如何兼顧高中社交與家庭生活。開學首天他遇上一名新的華裔同學，在不知不覺間自己意外捲入中國神明的鬥爭，亦令Jin的世界觀受到新的衝擊，在充滿動感的成長冒險之旅和觀眾一同探索身份、文化和家庭等等的議題。

劉敬在《華燈初上》受注目。

男主角劉敬出身於台灣《TVBS新人營》，受訓期間已嶄露頭角，他自6歲就學習跆拳道，並是黑帶高手，因此出道即成耀眼新星。

近期劉敬在Netfilx《華燈初上》中演林心如的兒子「吳子維」一角人氣急升，並即有機會殺入荷里活。

最新影片：黃子華+陳湛文+張繼聰訪問

電影 吳彥祖 楊紫瓊 林心如 Disney 演員 導演 荷里活

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