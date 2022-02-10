【娛圈秘聞】陳志雲爆TVB高層鬥爭內幕　Stephen：覺得一啲都唔稀奇

▲ 陳志雲（Stephen）在自家節目提及TVB高層不和傳聞。

近日有傳現任TVB首席創意官王祖藍因他出面力撐的鍾嘉欣未能憑劇集《星空下的仁醫》奪視后，而與兩位女高層曾勵珍、樂易玲鬧不和，更因此「避走」，拉隊與王浩信、高海寧等北上計劃另謀發展。

後來，祖藍親撰文回覆傳媒稱：「近日忙於統籌TVB的幾個項目，由于（於）是和內地幾個平台深度合作，所以各種類型都有，音樂的，演技的，直播等等，來內地後又新增了一些其他綜藝和宣傳類工作。」

而前TVB業務總經理陳志雲（Stephen）日前在自家YouTube頻道《志雲頻道》的節目中稱不知內情，但相信有這樣的事情發生！

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志雲大師爆料

Stephen在「時事短評」節目中提起王祖藍、曾勵珍、樂易玲不和的傳聞，他說：「我當然係唔知道內情，但你問我信唔信有件咁嘅事發生，我就真係會信。因為喺以往嘅日子，類似性質嘅事情都真係發生過，仲要唔止一次添，所以我覺得係一啲都唔稀奇。」

其後，Stephen稱TVB頒獎禮的構思是由他當年在TVB工作時開始，當時曾被製作部、製作資源部反對：「憂慮舉辦頒獎禮是會得失有一部份持份者，總有失落嘅人會感到唔高興。」

他續指主力負責採購、編排節目的節目部原想負責舉行頒獎禮，後來經過一番爭持才落實構思。

他說：「雖然原意係以觀眾嘅選擇爲依歸，但係始終要做到絕對以觀眾爲主導，都仲係困難重重，因爲當中所牽涉嘅部門有太多政策上嘅考慮，所以評分或者獎項嘅設計上，公司相關嘅管理層都會有一定決定性因素影響。」

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曾爆TVB失除夕騷製作權

Stephen已不是第一次在節目中提到有關TVB的爆料。

他指，據了解TVB也有參與競投旅發局除夕騷的製作權：「據了解TVB都有競投，兩者投標製作費都差唔多，不過TVB最終輸咗畀ViuTV，主要原因據聞因爲ViuTV有Mirror呢張王牌」。

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