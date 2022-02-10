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【此情不再】Satins傳背夫熊仔頭與MC約會　陳濬樺宣布解約回應秘婚傳聞

娛樂 11:50 2022/02/10

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曾傳背夫熊仔頭與MC逛超市，Satins陳濬樺宣布解約否認秘婚。

曾擔任歌手張天賦（MC）的歌曲《反對無效》MV女主角的YouTuber Santis（陳濬樺），及其所屬的公司FH Production同發聲明表示，Santis已與公司解約。

去年，曾傳出Santis與公司的負責人「熊仔頭」秘婚，可是同時在去年底，她被傳疑「背夫偷食」與MC逛超市。在今次宣布解約後，Santis在其社交網站為兩段關係解畫。

【娛圈緋聞】MC張天賦再爆另一緋聞　被指疑約會熊仔頭成員Santis陳濬樺

（instagram圖片）

與MC張天賦傳緋聞

現年22歲，有「港大楊恭如」之稱的Santis（陳濬樺）是YouTube頻道FH Production（人稱熊仔頭）的成員之一，去年頻道主理人熊仔頭貼上婚戒貼示與Santis已婚，過後二人又以「老公」、「老婆」相稱，外界認定Santis與熊仔頭的已婚關係。

去年5月，Santis獲選為MC新歌《反對無效》拍攝MV而認識，在早前《全民造星IV》成員Ash（鍾卓穎）承認離婚後，被爆出在平安夜背夫與MC逛超市後，連帶爆出Santis也疑似「背夫」在同月27日與MC逛同一超市。

網民憑照片中的服飾中對比出，當日與MC同逛超市的正是Santis，但二人未有就此事回應。

【全民造星IV】Ash前夫踩場向MC「挑機」　爆鍾卓穎真面目揭有人付掩口費

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Santis與公司解約

事件沉寂一輪，FH Production與Santis先後在社交網站發表聲明，表示自2022年1月27號起，Santis與FH Production已經解約。

至於Santis指，日後的工作將由她自己本人負責與客戶接洽：「解約純屬個人意願，感謝FH Production的尊重和祝福。」

【全民造星IV】Ash離婚獲前夫再發文護航　鍾卓穎疑出軌偷食MC張天賦？

 

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直接回答網民

隨即Santis亦在其限時動態舉行「你問我答」環節，有網民追問她的婚姻狀況，Santis分別回應：「本人未曾結婚，大家不用多作猜疑。」、「未曾結婚，沒有離婚。」

同時，亦有人追問她跟MC是否情侶關係，Santis回答：「不是，只是幕前工作關係、普通朋友。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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