【東張西望】英語私補Miss上堂跳舞搓腳趾　家長質疑請臨記扮外籍老師

▲ 有家長投訴私補Miss收錢後缺席補習。

不少家長會為子女聘請私補老師，跟進功課及協助溫習。昨晚（9日）播出的《東張西望》，有家長投訴一位張姓補習老師上課不認真，在英語課堂上唱歌、跳舞、搓腳趾，又向學生表示「你唔係讀書材料」。Miss曾舉辦英語一日遊，有參與家長質疑她請臨記假扮外籍老師，並向節目組提供相關相片及錄音。

家長質疑臨記扮外籍老師

曾參與英語一日遊的家長，向節目組表示，當日Miss全程用中文溝通，只聽到「Hello」及「How are you？」，又質疑同行兩名「外籍老師」是由臨記假扮。該名家長曾詢問其中一位老師，「問他是不是當補習老師的，他說不是，是從事金融的」，質疑對方是臨時演員。家長事後更與涉事男子通話，並向節目組提供錄音：

她在WhatsApp把我封鎖了，所以我聯絡不了她。如果你有機會聯絡上她，就跟她說她做錯事了，還有把錢還給人家。

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面對家長的指控，Miss曾在FB開直播澄清，但期間又唱又跳，令家長感奇怪，部分網民更認為她「精神有問題」。《東張西望》主持利穎怡到位於觀塘的教育中心，訪問該位Miss。她提到上門補習只是其中一項興趣，收90元一小時，從沒說過自己是一位老師。她又為直播中突然唱跳作解釋，

我之前在香港一個網台節目做了7年主持，我們都是大情大性，非常生動的。

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反駁家長投訴 控《東張》撰稿員偷信用卡

被問到在英語一日遊中以中文溝通，有否違反《商品說明條例》，她稱考慮到未必每位家長都懂英語，故以中文和家長溝通，但跟小朋友溝通時，都是使用英語，又指「你的小朋友應該主動過來，跟我們說英文」。她強調外籍老師從事教育，並非臨時演員，指對方當日是義務幫忙。

除了「英語一日遊」爭議，有家長還投訴Miss曾收錢後缺席補習，並提供對話紀錄作證。Miss反駁指自己入院3星期，「做一些關於懷孕的事前準備」，又澄清自己並無精神問題：

如果有問題的話，我就不會這麼正常地坐在這裏跟大家說話。

昨日Miss突於Facebook發文，指控《東張西望》撰稿員陳小姐偷取她銀包內所有信用卡，並聲稱會報警處理，引起熱議。

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責任編輯︰王明芳