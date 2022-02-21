【小學試題】小六中文名校精選試題答案　閱讀理解辨識修辭手法

▲ 小六中文名校精選試題答案。

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一.

1. 懊悔

2. 隱瞞

3. C

4. B

5. 這種修辭手法叫做首尾呼應。首尾呼應可使結構更加緊密，加深印象，引起共鳴。

6. 我覺得作者沒有積極解決問題，因為遇上困難就鑽進被窩，連向同學提出困難的勇氣也沒有，電話也沒有接。

7. 其實我們可以在字裏行間得知作者能力並不低，尤其是在結尾的段落中提及老師「演講生動流暢」，所以輕率地處理這次專題研習的演講。

8. 作者雖然面對讚賞，但心中慚愧，亦叮囑自己不能再犯同樣的錯。

二.

1.

(3) 不知是否過了中午(，)

(7) 伏在桌上睡得不省人事(。)

(5) 平時嘈吵的課室變得非常安靜(，)

(2) 下課的鐘聲把我從白日夢中帶回來(。)

(1) 「鈴、鈴、鈴⋯⋯」(，)

(4) 「飯氣攻心」的關係(，)

(6) 連坐在我旁邊的同學也敵不住睡魔(，)

2.

(8) 打著呵欠(，)

(4) 上了一整日課的大家都鬆一口氣(，)

(5) 紛紛伸著懶腰站起來(，)

(2) 向同學解說了幾句(，)

(3) 便叫大家起立敬禮(。)

(7) 他才睡眼惺忪的醒起來(，)

(1) 老師飛快的在黑板上把剩下的算式寫完(，)

(6) 我連忙拍著旁邊陳同學的肩膊(，)

(9) 口齒不清的隨著大家敬禮(。)

3.

(1) 只是短短的數秒間(，)

(4) 有的就為了趕去補習(，)

(6) 便如一支箭段衝出課室(。)

(3) 有同學在討論之後到哪兒去逛街(，)

(2) 課室便由一片死寂變得熱鬧起來(，)

(5) 手忙腳亂地把書本擠進書包裡(，)

4.

(2) 而且不需要補習(，)

(6) 我好不容易擠進這猶如沙甸魚群的中心(，)

(4) 甫踏出課室(，)

(5) 只見眼前一片人山人海(，)

(3) 便打算在校園裡逛一逛打發時間(。)

(7) 與同學並肩接踵緩緩前行(。)

(1) 我見今天的功課不多(，)

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