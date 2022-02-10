【育兒心得】女兒拒做家務指「應該係媽媽做」 媽媽大感失望慨歎：教女好失敗

▲ 學校與家庭可以從小配合一起教導孩童，一定會收事半功倍的效果。

當我們感受到有人對自己有恩情時，會有一種回饋的意念或一份激動的心情，使我們產生出外顯的態度和行動，去回應這種恩情，這可以說是感恩的反應了。但是很多時，我們作父母的，辛勤地養育子女，子女卻不懂得去感恩，亦不會有行動去回應父母的恩情。箇中是否發生了甚麼問題呢？

記得在一次中學家長講座中，聽見一位母親慨嘆女兒不願意做家務。該母親在做家務時，叫女兒幫忙，但女兒不去，還說家務不應由子女去做，反而認為媽媽做家務是應當的。該母親覺得很失望和教女很失敗！當然每個個案若要深究，可能會發現有很多不同的原因，但相信好些個案可能與孩子是否懂得感恩有關。

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現時香港的家庭，普遍在物質上是富裕的，衣食住行的供應是充足的。有些家庭甚至聘用工人姐姐做家務及照顧孩童，因此孩童便不需要做甚麼家務了。久而久之，孩童從小便形成了很多「理所當然」(Take for granted) 的觀感，和沒有需要和動力做家務的意識。

此外，很多孩童都不太清楚，他們享受的安舒生活是父母在外辛勤地賺取回來的。反而，他們覺得源源不絕的供應，是自然而來的，而他們也不需要多謝甚麼人，最後好逸惡勞的習慣便漸漸養成了。

記得小時候，家境貧窮，母親需要出外工作，外婆則替人織冷衫賺點錢幫補家計，從小我便知道她們的辛勞，很多家務我都願意去承擔。其實，當時我的衣食住行供應都不足，困難的日子總算是捱過了，所以我對母親和外婆的辛勞，還有教會的支援是感激不盡的！我發覺原來我懂得去感恩，主要來自在艱難之中，我看到別人為我無私地付出而產生感激之情的！我將我的故事告訴子女，提醒他們要懂得感恩。

單是知道要感恩是不足夠的，還需要學習以態度、言語和行動去回應。在家裡，子女應該負起家庭一份子的責任，做家務是其中的一種行為的表達。要鼓勵子女分擔部分家務，至少自己的事要自己做。很多習慣是需要從小教導的，應在子女喜歡做家務時就要趁機教他們做，與他們一起做，切勿介意在開始時他們做得不好便不需要他們做。

其實學校都有教導學生要感恩和幫助父母做合適的家務。相信學校與家庭可以從小配合一起教導孩童，一定會收事半功倍的效果的。最後，曾經聽過一句嶲語，「思想影響行為，行為影響習慣，習慣影響性格，性格影響命運。」

從小教導孩童正確的思想和價值觀，培養他們好的行為，養成好的習慣，對他們的將來是有很深遠和積極影響的！