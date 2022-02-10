【第五波疫情】公共衞生專家料未來7天個案持續上升　或升至每天2千至5千宗確診　

▲ 多區有市民到檢測站排隊接受檢測。（資料圖片）

本港昨首度錄得破千宗確診，單日有1,161宗，按日急增近9成，同日錄得逾800宗初步確診，創兩年疫情爆發以來新高。 中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安預計，未來7天的感染個案會持續上升，或升至每日2000至5000宗，但當市民 遵守 社交距離措施、接種疫苗及接受檢測後，相信在2月底至3月初感染個案或會見頂。

郭健安今早（10日）接受電台訪問時提到，近日的確診個案是預計之內，指今日確診數字是反映7日前、大年初三的感染情況，並以即時傳播率1傳1.8人及每一代傳播需時2.5日，預計未來7日的個案會持續上升，或升至每日2000至5000宗：

以大年初二的數據來說，每一個感染者會傳給 1.8人，而Omicron的每一代傳播的時間大約2.5日，1.8即有1100宗個案，2.5日後就會是兩代，相信未來7天的數據，或每日有2千至5千宗感染。

郭健安表示，新的社交距離措施今日起生效，而近日的檢測量增加，加上疫苗接種率亦有上升，有機會會令1.8即時傳播率回落至1.1至1.2，而根據以往幾波經驗，相信即時傳播率需約一周後才會回落至1的水平。

不過，大家要留意即時傳播率大於1仍是代表上升仍然存在，只是速度沒有太快。

他說，從樂觀來看， 預計2月底至3月初感染個案可能見頂，或之後有可能會有一段時間橫行，之後再回落，但這段時間會令市民放鬆社交距離，形容是「很危險」，指當疫苗接種率夠高後，感染重症率及死亡率會較低。：

如果市民做齊三樣野，包括遵守 社交距離措施、接種疫苗、耐心地接受檢測，（感染個案）有可能在2月底至3月初會見頂。

如果老人家可以在這段時間爭取時間打針，感染重症率及死亡率會更加低。

被問到現行的社交距離措施，例如收緊至二人限聚等是否可以減少人流。他指出，港府在禁晚市堂食後，市民只是「轉移陣地」到作「家中聚會」，指有關措施可以大幅減少市民社交情況。至於疫苗通行證是否須擴至公共交通工具或戶外地方，他認為可再觀察市民接種的意欲，指近日的接種率持續上升：

當大部分人都已經打針後，都已經無需要再將疫苗通行證推行到交通或戶外。

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記者：郭詩詩