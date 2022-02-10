【第五波疫情】袁國勇：疫情持續惡化本港或1.5萬人死　倡合資格市民盡快打針

▲ 袁國勇指疫情持續惡化港或死1.5萬人，倡合資格市民盡快打針。（陳國峰攝）

本港昨日（9日）新增1,161宗確診個案再創單日新高，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇在商台節目表示，應考慮短暫安排病徵輕微病人居家隔離，他稱社交距離措施要到實施後7至14日才觀察到效果，而亞洲博覽館和竹篙灣檢疫中心等檢疫設施已經爆滿，因此安排病徵輕微患者居家隔離是實際想法。

▲ 袁國勇指疫情持續惡化港或死1.5萬人，倡合資格市民盡快打針。（陳國峰攝）

袁國勇建議，騰空亞博隔離長者等高危而未打針人士，以保護未受感染的市民。他指出，以本港目前的人力資源已無法應對疫情，強調首要是保護長者和避免醫療系統癱瘓，呼籲政府盡快讓700多間安老院舍長者接種疫苗，並呼籲所有合資格人士接種疫苗，否則情況惡化下去他們將付出很大的代價：

英國人最初不願戴口罩，也不願打疫苗，他們要死15萬人，英國的人口是香港的10倍，即香港要死亡1.5萬人，這個代價我們不需要付的，如果我們一早所以人打疫苗。不過即使打一針，在倉鼠實驗中，打針三日後感染新冠病毒的病情亦較輕微，所以盡快打疫苗。

袁國勇又建議參考季節性流感及上呼吸道感染做法，讓抗原測試呈陽性及病徵輕微的病人分流到政府門診求醫，並為患者提供家居隔離的指南，以免大量病人湧入急症室增加醫療系統壓力。

他亦提議，與家人同住的家居檢疫者盡量在房間進食，出房外必須佩戴2個口罩，盡量最後才使用廁所洗澡，使用過的地方均用消毒劑清潔，以及打開所有非向天井的窗。

他認為，以本港約300萬個家庭，政府要實行禁足會有難度，相信只要社會做好防疫措施例如外出佩戴兩個口罩等，並待社交距離措施落實後，確診數字就會慢慢回落。

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記者：陳麗娜