【口罩穿戴】劍橋大學研究黑絲襪套口罩外 防護力提升7倍

本港第五波疫情持續，近日確診數字屢創新高，面對傳播力強的Omicron變異病毒，有專家提出戴兩個口罩減低病毒感染風險。劍橋大學研究指，將絲襪套在口罩外，降低病毒透過口罩與臉部間空隙入侵的機會，可進一步降低病毒吸入量，減少染疫風險。

▼ 點擊圖片放大 +2

據外媒報導，研究人員將外科口罩及KN95等口罩搭配7種不同方法，測試何種更能有效增加與臉部的空間密合程度。方法包括耳掛繩打結、貼布膠帶、紗布塞住空隙、外層套上絲襪等。

在7分鐘模擬人們各項日常行為實測中，結果顯示在口罩外層套上絲襪的方法，無論任何品牌或顏色，在配合兩種口罩情況下都有最好效果：可將KN95口罩的密合係數提高至27.7，用於外科口罩則可提高至7.2；比起一般口罩戴法，大幅減少了病毒微粒吸入量，防疫效果倍增。

最新影片：

但是加套絲襪的方法也並非沒有缺點。在實驗中發現大部分的戴法，都有明顯不適感，如布膠帶易脫落及撕除時疼痛感明顯。而絲襪只會採用大腿位置，同時活動過程中也容易移位、遮擋視線、說話困難等。更重要的是多數人們難以接受在大庭廣眾下長時間配戴套上絲襪的口罩，心理不適感也會增加。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛