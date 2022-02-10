【K11 MUSEA】巨型草莓藝術裝置+繆斯莊園Pop-up限時登場　精緻草莓美食為味蕾開運

▲ K11 MUSEA首次公開展覽駐布鲁克林藝術家Stickymonger的巨型草莓藝術裝置（K11 MUSEA提供）

春暖花開，K11 MUSEA於綠意盎然的春季，化身英式莊園宅邸——the HOUSE OF MUSEA，重現花園派對衣香鬢影、觥籌交錯的光景以及優雅氛圍。傳統莊園派對中，不同背景的賓客們互相認識，交談間提出自己的獨到主見，藉著交流彼此想法激發創意，推進社群及社會的進步。

前來K11 MUSEA 一同沉醉於春日草莓狂熱。除了重現英倫莊園景致，中庭Opera Theatre及Gold Ball現正展出由駐居布鲁克林的韓國藝術家Stickymonger創作的巨型草莓藝術裝置，呈現她對獨特性與原創性的批判與深思。

歡迎參觀我們的莊園宅邸，品嘗一系列以草莓為主角的美食，悠然穿梭繆斯莊園Pop-up，從中汲取無限靈感與創意，展開一場樂而忘返的春日之旅。

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駐布鲁克林韓裔藝術家Stickymonger首次將她的平面草莓作品打造成巨型草莓藝術裝置。以創作另類夢幻畫作、插畫及錄像藝術聞名的她，筆下女生俏麗甜美的外表與焦慮憂愁的情緒及氛圍形成強烈對比，挑戰人們的既定認知及意識。她曾於美國、杜拜、日本及上海舉辦個人作品展。

草莓時常給人可愛的感覺，而對Stickymonger 來說，草莓卻沒可愛與不可愛之分。她認為當人認為草莓可愛，而沒意識到這種判斷的來由，意識其實已擅自取替思考過程。她以草莓象徵缺乏獨特性及原創性的既定「事實」，以及對其獨特性與原創性的盲目自信。她留意到當下許多人即使已經意識到「草莓」無時無刻都存在，卻仍然擁抱它，甚至樂於與它共存，因此冀望透過作品讓觀者反思我們的想法是否完全源於自己。

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眼睛看草莓，口腔裏也不禁垂涎那份甜美的味道，在K11 MUSEA看過裝置展後，由即日至2月28日可同場為味蕾帶來一場草莓美食之旅——香甜芬芳的時令草莓，會以多種美味形式呈現——從每屆溫布頓網球錦標賽必備的傳統甜點、新鮮焗製糕點，到充滿藝術感的特色咖啡等，讓味蕾由草莓的天然美味盡情洗禮。

駐布鲁克林藝術家Stickymonger的巨型草莓藝術裝置展

日期：即日起至2022年2月28日

地點：K11 MUSEA地下Opera Theatre及2樓 Gold Ball

同場加映：英倫莊園的浪漫春季

有別於建於1650年代的沃子爵城堡（Château de Vaux-le-Vicomte）般莊嚴的法式風格，英式莊園的傳統一向秉承大自然慷慨共享種種豐碩成果的精神。歷史上，英國皇室的宅邸花園就曾向公眾開放。連綿起伏的丘陵間，整齊修剪的草坪上，人們於林間與灌木叢中歡快交談、品嘗甜點、愉快共聚。近年，英國皇室花園派對亦漸漸趨向與民同樂，廣納慈善家、名流以及公眾參與，以示對他們一年來辛勤付出的答謝。

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K11 MUSEA從英倫莊園擷取靈感，精心打造HOUSE OF MUSEA，如詩似畫的莊園，以玫瑰、繡球花、飛燕草、薰衣草及牡丹鋪成花路、架設佈滿花卉及綠草的籬芭，讓人沉醉於英倫莊園的浪漫春季。

為締造更圓滿的春日之旅，K11 Kulture Academy將於莊園舉辦一系列趣味活動，帶來多項文化活動，包括現場油畫、花卉藝術示範及帽子工作坊。

本地插畫家限量版Gift Card

另外，本地人氣插畫家PEEP以簡約、幽默藝術風格見稱，首次為K11 MUSEA特別設計限量版MUSEA Gift Card。充滿藝術感的MUSEA Gift Card共有3款設計，獨特插畫呈現法式生活品味及時尚格調，每張MUSEA Gift Card可自訂面額（$200至$8,000港元），於K11 ESHOP及地下KLUB 11禮賓尊區有售。先到先得，售完即止。

▲ 本地插畫家PEEP設計限量版K11 MUSEA Gift Card經已推出。（K11 MUSEA提供）

遊訪繆斯莊園Pop-up 沉醉於英倫春日浪漫的莊園藝術

日期：即日起至2022年2月28日

地點：K11 MUSEA 6樓

編輯：葉翠華