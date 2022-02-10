【強檢排長龍】Carousell賣家「強檢代排隊」90元起　檢測商斥有人炒賣籌號

▲ Carousell有賣家稱可以「強檢代排隊」，收費由90元起。

本港確診個案持續上升，近日各區多幢大廈納入強檢名單，檢測站每天都出現市民大排長龍的情況。有檢測站承辦商昨日在站內設 派籌機，惟有市民向職員反映指 有人炒賣籌號，強調排隊人士只限一人一籌。另外，近日有網民將「排隊」一事變成一門生意，網上的二手買賣平台上，有人出價約90至200元不等，為強檢人士提供排隊的服務。

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長沙灣體育館的新冠病毒檢測站昨日起試運半日，負責的檢測站承辦商、駿嶺生物科技營運總監孫詠琪今早（10日）接受電台訪問時指，檢測站設有派籌機，指昨日下午2時開放前已有約600人輪候，而檢測站今日是全日營運，相信輪候人數會比昨日少。她指出，每個籌號有一個二維碼，只要在手機上掃瞄就可查看輪候時間，而不懂使用智能電話的人士，職員會通知他們預計輪候時間。

她又表示，昨日有職員表示收到市民反映，有人炒賣籌號，故已派職員監察只限一人一籌，而行動不便人士或長者，家人可持證明文件額外取籌。她透露正準備「長者快行」的隊伍，惟強調有關措施有一定困難，因部分地區排隊人士大部分人為長者。

另外，不少市民近日因需強制檢測而到檢測站排隊檢測，部分人更大呻需要苦等數小時。TOPick記者發現，有數名網民在一個二手買賣平台上，將「排隊」變成一門生意，出貼文指可以「強檢代排隊」，部分指明只限某區個檢測中心，亦有賣家聲稱是可以服務各區，收費由90元至200元不等。

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記者：郭詩詩