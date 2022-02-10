【疫苗通行證】食肆可用「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄顧客針卡　資料將加密並儲存31日

▲ 薛永恒今日（二月十日）呼籲市民為「疫苗通行證」做好準備，盡快更新「安心出行」流動應用程式至最新版本。（政府新聞處）

「疫苗通行證」於今日（10日）起率先在D類食肆推行。創新及科技局局長薛永恒今表示，當局已推出「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式新版本，食肆或處所負責人可用作掃瞄針卡及「豁免證明書」二維碼，暫存資料只會儲存31天作防疫抗疫相關用途，並經加密處理。

D類餐飲處所今起實行疫苗通行證，詳情即看：【下一頁】

薛永恒今在網誌中表示，有關反掃針卡安排透過實名記錄到訪人士的資料，當處所出現感染個案時，有助更快更精準找出密切接觸者。他指出，市民更新「安心出行」至3.0.2版本或以上，先掃瞄及儲存針卡或豁免證明書；當進入處所時掃瞄場地二維碼後，程式會自動顯示針卡或豁免證明。

至於食肆或表列處所，可啟動「驗證二維碼掃瞄器」的自動掃瞄模式功能，選擇音效提示，當程式掃瞄二維碼後，會有不同聲響提示有關人士已接種疫苗、持有「豁免證明書」或二維碼無效，方便處所負責人分辨到訪人士的「疫苗通行證」是否有效。

薛永恒表示，暫存程式內的資料只會儲存31天作防疫抗疫相關用途，並會經加密處理，進行遮蓋及雜湊處理，成為不可辨識個人身分的資料，處所人員亦無法查閱。



薛永恒又指出，至今已有超過43萬市民通過「安心出行」的提示作檢測，當中62名市民驗出病毒陽性，證明安心出行的提示有一定成效。

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記者：黃悅晴