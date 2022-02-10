  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗通行證】食肆可用「驗證二維碼掃瞄器」掃瞄顧客針卡　資料將加密並儲存31日

社會 11:26 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

薛永恒今日（二月十日）呼籲市民為「疫苗通行證」做好準備，盡快更新「安心出行」流動應用程式至最新版本。（政府新聞處）

「疫苗通行證」於今日（10日）起率先在D類食肆推行。創新及科技局局長薛永恒今表示，當局已推出「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式新版本，食肆或處所負責人可用作掃瞄針卡及「豁免證明書」二維碼，暫存資料只會儲存31天作防疫抗疫相關用途，並經加密處理。

D類餐飲處所今起實行疫苗通行證，詳情即看：【下一頁】

薛永恒今在網誌中表示，有關反掃針卡安排透過實名記錄到訪人士的資料，當處所出現感染個案時，有助更快更精準找出密切接觸者。他指出，市民更新「安心出行」至3.0.2版本或以上，先掃瞄及儲存針卡或豁免證明書；當進入處所時掃瞄場地二維碼後，程式會自動顯示針卡或豁免證明。

至於食肆或表列處所，可啟動「驗證二維碼掃瞄器」的自動掃瞄模式功能，選擇音效提示，當程式掃瞄二維碼後，會有不同聲響提示有關人士已接種疫苗、持有「豁免證明書」或二維碼無效，方便處所負責人分辨到訪人士的「疫苗通行證」是否有效。

薛永恒表示，暫存程式內的資料只會儲存31天作防疫抗疫相關用途，並會經加密處理，進行遮蓋及雜湊處理，成為不可辨識個人身分的資料，處所人員亦無法查閱。
 
薛永恒又指出，至今已有超過43萬市民通過「安心出行」的提示作檢測，當中62名市民驗出病毒陽性，證明安心出行的提示有一定成效。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】袁國勇：疫情持續惡化本港或1.5萬人死　倡合資格市民盡快打針
今日 11:01
【第五波疫情】袁國勇：疫情持續惡化本港或1.5萬人死　倡合資格市民盡快打針
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
23:22 2022/02/09
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
【新冠肺炎】房屋署助理屋宇裝備督察初步確診　工作沒有與公眾人士接觸【不斷更新】
今日 12:42
【新冠肺炎】房屋署助理屋宇裝備督察初步確診　工作沒有與公眾人士接觸【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】袁國勇：疫情持續惡化本港或1.5萬人死　倡合資格市民盡快打針
今日 11:01
【第五波疫情】袁國勇：疫情持續惡化本港或1.5萬人死　倡合資格市民盡快打針
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
23:22 2022/02/09
【新冠肺炎】12檢測區污水呈陽性 　元朗、大埔等屋苑須強檢及快測
【新冠肺炎】房屋署助理屋宇裝備督察初步確診　工作沒有與公眾人士接觸【不斷更新】
今日 12:42
【新冠肺炎】房屋署助理屋宇裝備督察初步確診　工作沒有與公眾人士接觸【不斷更新】
新冠肺炎疫情 疫情 疫苗通行證 安心出行 薛永恒 創新及科技局 餐飲

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】
09:15 2022/02/09
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】