【手指護理】BB持續握拳無法伸直要注意　嬰幼兒手指4大常見問題【附兒科醫生建議】

▲ 台灣兒科醫生巫漢盟分享，嬰幼兒手指4大常見問題及改善方法。

初生嬰兒握著小拳頭的樣子很可愛，不過家長要注意若孩子持續握拳，手指無法伸直則可能有問題。有台灣兒科醫生分享，嬰幼兒手指常見的4大問題，並提供改善方法，讓家長日常觀察小朋友的手指是否有異。

台灣兒科醫生巫漢盟早前在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」指出，他看症時發覺不少家長都出現一些疑惑，例如孩子不吃手，卻出現脫皮、指甲凹陷的情形；初生嬰兒緊握拳頭數個月，拇指卻沒法主動伸直。因此巫醫生整理出嬰幼兒手指常見的4個問題、症狀、改善及保養方法。

1. 汗皰疹

巫醫生解釋汗皰疹是濕疹的一種，多發於屬過敏體質的嬰幼兒身上，或受到季節交替、日夜溫差大、睡眠不足、頻繁接觸刺激物所致。汗皰疹常見於手腳、指甲邊緣處，症狀包括皮膚冒出小紅疹、小水泡、易癢，若搔抓破皮就會脫皮、乾裂。

改善方法︰

當出現汗皰疹，巫醫生建議家長可帶同孩子到皮膚科或兒科就診，並避免接觸刺激物品，也可幫BB戴上手套，暫時避免接觸刺激物品。

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2. 扳機指

不少人以為扳機指只有成人才有，但巫醫生稱嬰兒也可能出現先天扳機指。他表示扳機指是手指在彎曲和伸直的動作中，因為肌腱先天受到束縛而無法主動伸直，或是用力扳直時會發出聲音。

改善方法︰

如孩子出現扳機指狀況，巫醫生建議家長帶孩子到小兒骨科或小兒復健科求醫，透過拇指伸直運動或固定拇指伸直位置，大多能痊癒。

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3. 指甲邊緣脫皮

嬰幼兒因為經常吃手、咬指甲，或手指過於乾燥、反覆洗手潮濕，因而令指甲邊緣脫皮或出現肉刺。

改善方法︰

巫醫生提出家長可用嬰兒指甲剪，為孩子剪去脫皮和肉刺，並用乳液加強保濕。此外，家長也要避免孩子吃手，以及替孩子戴上手套先，讓手指慢慢痊癒。

4. 指甲容易斷裂

嬰兒的指甲較軟薄，很容易斷裂，需好好呵護。巫醫生指出，孩子隨時間成長，指甲會逐漸變硬。

改善方法︰

想改善指甲易斷問題可從飲食著手，巫醫生建議日常攝取充足營養，包括蛋白質、鐵質、維生素，常見食物來源包括雞蛋、雞肉、魚肉、牛肉、芝麻、紅豆、深綠色蔬菜等。

巫醫生補充，在疫情下孩子一天內洗幾次手、噴幾次酒精消毒液，更容易引起濕疹。嬰幼兒的手指軟嫩，他建議父母平時需為孩子勤擦乳液，避免過度碰觸刺激物，以及定期修剪指甲。

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責任編輯︰王明芳