  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星豪宅】謝天華北上密密做狂賺人仔　複式單位升值至4千多萬元

娛樂 12:32 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

謝天華的複式豪宅單位曝光！

近年北上掘金的謝天華發展不俗，曝光率甚高，與陳小春、張智霖、林曉峰及梁漢文一起拍綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》外，之後又再一起接拍《大灣仔的夜》，令謝天華在內地人氣急升。

頻頻賺人仔的謝天華去年12月回港跟家人團聚，近日還貼出囡囡Mia的賀年照，可愛的囡囡固然成為網民焦點。同時，謝天華的複式豪宅單位也隨之曝光。

【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港

    點擊圖片放大
    +3
    +2

謝天華於社交平台分享照片，正在舞獅的囡囡精靈活撥，家中放置的大桃花樹及粉絲於5年前所送贈的肖像畫也十分搶鏡。

他寫道：

初五好 迎財神！花開富貴 如意吉祥！🌸🌸🌸 

【披荊斬棘的哥哥】陳小春張智霖組男團吸金　拍攝出意外目擊林志炫高台跌落

    點擊圖片放大
    +6
    +5

離開大台搵真銀

謝天華自從於2013年離巢TVB後，便轉到內地發展賺人仔，自組公司「拉風工作室（Laughing Workshop）」。

有指，謝天華與太太Tina曾於跑馬地租屋多年，其後搬至何文田，直到2015年夫妻聯名以3,728萬元購得大坑優雅閣一個低層單位，且花費300萬將全屋翻新豪裝，單位實用面積約1,710平方呎，該單位現已升值至約4,346萬元。

優雅閣共有17個單位，全幢均以複式設計，屬區內罕有樓盤。

最新影片推介：黃子華+張繼聰＋陳湛文

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【無間行者之生死潛行】謝天華再演卧底不斷捱打　周柏豪突破演反派
13:23 2020/11/09
【無間行者之生死潛行】謝天華再演卧底不斷捱打　周柏豪突破演反派
【披荊斬棘的哥哥】陳小春張智霖組男團吸金　拍攝出意外目擊林志炫高台跌落
10:57 2021/08/12
【披荊斬棘的哥哥】陳小春張智霖組男團吸金　拍攝出意外目擊林志炫高台跌落
【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港
11:24 2022/01/28
【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港

你可能感興趣

【無間行者之生死潛行】謝天華再演卧底不斷捱打　周柏豪突破演反派
13:23 2020/11/09
【無間行者之生死潛行】謝天華再演卧底不斷捱打　周柏豪突破演反派
【披荊斬棘的哥哥】陳小春張智霖組男團吸金　拍攝出意外目擊林志炫高台跌落
10:57 2021/08/12
【披荊斬棘的哥哥】陳小春張智霖組男團吸金　拍攝出意外目擊林志炫高台跌落
【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港
11:24 2022/01/28
【大灣仔的夜】陳小春張智霖坐艇入境香港被拒　與謝天華+林曉峰+梁漢文公海看維港
謝天華 娛樂人物職業 演員 電視劇 綜藝節目 家庭關係 娛樂機構

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】
09:15 2022/02/09
【強制檢測】65處所納強檢　包括屯門、長沙灣多幢大廈【附檢測日期】