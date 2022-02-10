【明星豪宅】謝天華北上密密做狂賺人仔　複式單位升值至4千多萬元

▲ 謝天華的複式豪宅單位曝光！

近年北上掘金的謝天華發展不俗，曝光率甚高，與陳小春、張智霖、林曉峰及梁漢文一起拍綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》外，之後又再一起接拍《大灣仔的夜》，令謝天華在內地人氣急升。

頻頻賺人仔的謝天華去年12月回港跟家人團聚，近日還貼出囡囡Mia的賀年照，可愛的囡囡固然成為網民焦點。同時，謝天華的複式豪宅單位也隨之曝光。

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謝天華於社交平台分享照片，正在舞獅的囡囡精靈活撥，家中放置的大桃花樹及粉絲於5年前所送贈的肖像畫也十分搶鏡。

他寫道：

初五好 迎財神！花開富貴 如意吉祥！🌸🌸🌸

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離開大台搵真銀

謝天華自從於2013年離巢TVB後，便轉到內地發展賺人仔，自組公司「拉風工作室（Laughing Workshop）」。

有指，謝天華與太太Tina曾於跑馬地租屋多年，其後搬至何文田，直到2015年夫妻聯名以3,728萬元購得大坑優雅閣一個低層單位，且花費300萬將全屋翻新豪裝，單位實用面積約1,710平方呎，該單位現已升值至約4,346萬元。

優雅閣共有17個單位，全幢均以複式設計，屬區內罕有樓盤。

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