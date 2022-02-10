【新冠肺炎】筲箕灣一家四口確診　急召的士往東區醫院恐增傳播風險

▲ 有確診者疑call的士前往醫院。

本港第五波疫情嚴峻，多區出現不明源頭個案。繼昨日新增1,161宗個案，創疫情以來確診人數單日新高，消息指，今日(10日)新增約986宗確診個案，並錄得約300宗初步陽性個案。

近日網上流傳照片，有自稱是「1家4口陽性確診者」的客人，在的士應用程式上預約一輛5人車「急去醫院」，令網民不禁大嘆的士司機「真係搵條命嚟博」。

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據Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，有網民上傳了兩張相片，其中一張可見有人在的士應用程式上預約一輛5人車，並備註「五人車，1家4口陽性確診者，急去醫院」。而從手機畫面顯示，該名客人是從筲箕灣出發，前往東區醫院。

▲ 有確診者疑call的士前往醫院。（圖片來源：Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

另一張相片中，亦有一名客人預約的士前往東區醫院，並備註了「東隧，不介意等（10分鐘到）檢測陽性結果發高燒，要到急症室求醫」。上載照片的網民表示相片是來自WhatsApp群組，並表示：「嘩，果然正價。真係搵條命黎博。」

有網民認為司機不應該接單，怕會傳染給家人；亦有網民讚客人誠實，點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣