【Netflix紀錄片】C朗女友到巴黎試衫坐私人飛機　由Gucci店員到享極奢華富貴生活

▲ C朗女友獲Netflix睇中為其拍攝紀錄片《I am Gerogina》，現正懷有雙胞胎的，被C朗寵上天，奢華到去巴黎試衫都搭私人飛機即日來回。

有個「我的超豪男友」C朗拿度（Cristiano Ronaldo），生活果然來個大逆轉。話說自5年前，仍任職Gucci售貨員的Georgina Rodriguez與C朗一見鍾情，今年27歲的她已習慣了當億萬富豪女友的生活，甚至更得到Netflix睇中為其拍攝紀錄片《I am Gerogina》，從中看看這位萬人迷的日常。

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坐私人飛機出入

除家住馬德里8,600呎豪宅（約值港幣5,600萬）、包包品牌不是Hermes 就是Louis Vuitton、代步交通工具不再是巴士，而是私人飛機和遊艇。

《I am Gerogina》中將她的日常行程全曝光，例如，去年為出席7月的康城電影節籌備紅地氈戰衣，早於3個月前她便搭私人飛機到巴黎，親身到Jean Paul Gaultier總部挑選晚裝和試身，非常認真。既然出遊到浪漫時尚之都，俾著普通人怎也會留多一兩日吧？

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C朗超體貼

怎料到她的行程竟然是即日來回巴黎和馬德里（早機去傍晚返），當然心水清的顧眾應猜到，她所持的理由要怎放得下他們仍年幼4名子女。

C朗非常識趣，正要飛往外地習訓的他，專誠待在機場一回，為見對方一面，sweet 到呢！

不過，大家又不用太葡萄，因C朗不常在身邊，女神照全都由她的閨蜜兼助手拍。

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身價比女星更高

雖曾是Gucci店員，節目中Georgina 就透露自己最喜歡的是Hermes和Louis Vuitton，經常拿來拍照並放上社交平台公然放閃。

不過現正懷孖胎的她也有工作，除因C朗關係而成為模特兒，其IG更有3,400萬的追隨者，身價比很多女星更要高呢，更何況她也跟大型瑜伽店合作開別注自家店。

記者：黃鑑江