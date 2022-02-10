  • 17°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix紀錄片】C朗女友到巴黎試衫坐私人飛機　由Gucci店員到享極奢華富貴生活

娛樂 16:09 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

C朗女友獲Netflix睇中為其拍攝紀錄片《I am Gerogina》，現正懷有雙胞胎的，被C朗寵上天，奢華到去巴黎試衫都搭私人飛機即日來回。

有個「我的超豪男友」C朗拿度（Cristiano Ronaldo），生活果然來個大逆轉。話說自5年前，仍任職Gucci售貨員的Georgina Rodriguez與C朗一見鍾情，今年27歲的她已習慣了當億萬富豪女友的生活，甚至更得到Netflix睇中為其拍攝紀錄片《I am Gerogina》，從中看看這位萬人迷的日常。

【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目　呃盡女人心騙財逍遙法外

坐私人飛機出入

除家住馬德里8,600呎豪宅（約值港幣5,600萬）、包包品牌不是Hermes 就是Louis Vuitton、代步交通工具不再是巴士，而是私人飛機和遊艇。

《I am Gerogina》中將她的日常行程全曝光，例如，去年為出席7月的康城電影節籌備紅地氈戰衣，早於3個月前她便搭私人飛機到巴黎，親身到Jean Paul Gaultier總部挑選晚裝和試身，非常認真。既然出遊到浪漫時尚之都，俾著普通人怎也會留多一兩日吧？

最新影片推介：黃子華、張繼聰、陳湛文專訪

C朗超體貼

怎料到她的行程竟然是即日來回巴黎和馬德里（早機去傍晚返），當然心水清的顧眾應猜到，她所持的理由要怎放得下他們仍年幼4名子女。

C朗非常識趣，正要飛往外地習訓的他，專誠待在機場一回，為見對方一面，sweet 到呢！

不過，大家又不用太葡萄，因C朗不常在身邊，女神照全都由她的閨蜜兼助手拍。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

身價比女星更高

雖曾是Gucci店員，節目中Georgina 就透露自己最喜歡的是Hermes和Louis Vuitton，經常拿來拍照並放上社交平台公然放閃。

不過現正懷孖胎的她也有工作，除因C朗關係而成為模特兒，其IG更有3,400萬的追隨者，身價比很多女星更要高呢，更何況她也跟大型瑜伽店合作開別注自家店。

記者：黃鑑江

相關文章

【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目　呃盡女人心騙財逍遙法外
14:28 2022/02/08
【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目　呃盡女人心騙財逍遙法外
【潮物速報】Netflix聯乘Beams推時裝系列　親民價無線耳筒袋$200起
12:07 2022/01/26
【潮物速報】Netflix聯乘Beams推時裝系列　親民價無線耳筒袋$200起
【Netflix劇集】《璀璨帝國》大隻仔Kevin爆今年播第2季　《魷魚遊戲》會亂入超級富豪真人騷？
13:43 2022/01/17
【Netflix劇集】《璀璨帝國》大隻仔Kevin爆今年播第2季　《魷魚遊戲》會亂入超級富豪真人騷？

你可能感興趣

【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目　呃盡女人心騙財逍遙法外
14:28 2022/02/08
【Tinder詐騙王】Netflix紀錄片揭情場騙子真面目　呃盡女人心騙財逍遙法外
【潮物速報】Netflix聯乘Beams推時裝系列　親民價無線耳筒袋$200起
12:07 2022/01/26
【潮物速報】Netflix聯乘Beams推時裝系列　親民價無線耳筒袋$200起
【Netflix劇集】《璀璨帝國》大隻仔Kevin爆今年播第2季　《魷魚遊戲》會亂入超級富豪真人騷？
13:43 2022/01/17
【Netflix劇集】《璀璨帝國》大隻仔Kevin爆今年播第2季　《魷魚遊戲》會亂入超級富豪真人騷？
C朗拿度 娛樂人物職業 紀錄片 電影 模特兒 富豪 GUCCI LOUIS VUITTON Netflix 巴黎

最高瀏覽

【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
23:25 2022/02/09
【公院爆煲】至周日仍有232名確診者未送院　專家教病人如廁後加入一物防感染同住家人
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
17:09 2022/02/09
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥
18:47 2022/02/08
【脂肪肝】小六男童食清蒸水煮餐 一年增重至176磅一個原因愈食愈肥