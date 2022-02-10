  • 18°C
香港時間 : 2022210日 (週四) 14:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家居隔離】藥劑師協會支援家居隔離人士　提供無接觸送藥服務＋免費Whatsapp藥物諮詢

健康 13:01 2022/02/10

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

香港執業藥劑師協會設立WhatsApp免費諮詢服務，並提供送藥服務。

本港第五波疫情持續，近日確診數字屢創新高。政府亦推出「居安抗疫」計劃，部份市民需接受家居隔離。為支援家居隔離人士，香港執業藥劑師協會推出免費WhatsApp藥物諮詢服務，並提供無接觸送藥服務。

最新影片推介：

香港執業藥劑師協會設立的WhatsApp免費諮詢服務，一星期七日運作，以支援不便離家，或是正接受家居隔離的人士。此外，該協會亦會增提供無接觸送藥服務，各區收費約100元（離島除外）。

至於免費WhatsApp諮詢服務，詳情如下：

  • WhatsApp號碼：6903 1813
  • 服務時間：
  • 星期一至五，早上10時至晚上7時；星期六、日，早上10時至下午1時
  • 諮詢範圍：接種疫苗建議、服用藥物建議、送藥服務等
  • 回覆時間：按緊急程度，約48至72小時內回覆

香港執業藥劑師協會亦提醒，為因應未來家居隔離措施，檢查家中的食物及常備藥物的是否足夠。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【居家抗疫】居家飲食必知耐放食材　一文睇保存期較長的健康蔬果
17:50 2022/02/09
【居家抗疫】居家飲食必知耐放食材　一文睇保存期較長的健康蔬果
【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
18:42 2022/02/09
【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
【強檢四寶】各區強檢大排長龍　 實惠推99元4大裝備「排隊檢測懶人包」
今日 10:16
【強檢四寶】各區強檢大排長龍　 實惠推99元4大裝備「排隊檢測懶人包」

你可能感興趣

【居家抗疫】居家飲食必知耐放食材　一文睇保存期較長的健康蔬果
17:50 2022/02/09
【居家抗疫】居家飲食必知耐放食材　一文睇保存期較長的健康蔬果
【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
18:42 2022/02/09
【快速測試】一文睇清快速測試套裝使用教學　 20分鐘有結果做錯一步即失效
【強檢四寶】各區強檢大排長龍　 實惠推99元4大裝備「排隊檢測懶人包」
今日 10:16
【強檢四寶】各區強檢大排長龍　 實惠推99元4大裝備「排隊檢測懶人包」
健康問題 隔離檢疫 藥劑師 疫情 家居

最高瀏覽

【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
10:10 2022/02/09
【一家染疫】港女初步陽性滯留家中4天　發燒咳嗽流鼻水症狀全家染疫
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
17:09 2022/02/09
【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單
11:07 2022/02/09
【確診入院】打2針科興港媽確診入院　有燒鵝髀餐分享入院「走佬袋」清單