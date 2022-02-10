【家居隔離】藥劑師協會支援家居隔離人士　提供無接觸送藥服務＋免費Whatsapp藥物諮詢

▲ 香港執業藥劑師協會設立WhatsApp免費諮詢服務，並提供送藥服務。

本港第五波疫情持續，近日確診數字屢創新高。政府亦推出「居安抗疫」計劃，部份市民需接受家居隔離。為支援家居隔離人士，香港執業藥劑師協會推出免費WhatsApp藥物諮詢服務，並提供無接觸送藥服務。

最新影片推介：

香港執業藥劑師協會設立的WhatsApp免費諮詢服務，一星期七日運作，以支援不便離家，或是正接受家居隔離的人士。此外，該協會亦會增提供無接觸送藥服務，各區收費約100元（離島除外）。

至於免費WhatsApp諮詢服務，詳情如下：

WhatsApp號碼：6903 1813

服務時間：

星期一至五，早上10時至晚上7時；星期六、日，早上10時至下午1時

諮詢範圍：接種疫苗建議、服用藥物建議、送藥服務等

回覆時間：按緊急程度，約48至72小時內回覆

香港執業藥劑師協會亦提醒，為因應未來家居隔離措施，檢查家中的食物及常備藥物的是否足夠。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣