【家族榮耀】陳曼娜投資有道成富婆　Manna姐母兼父職培育子女成學霸

▲ 《家族榮耀》

TVB豪門爭產劇《家族榮耀》演員陣容強大，張智霖破天荒飾演奸角；楊茜堯演老公羅子溢的二嫂；李彩華出動逾百萬私伙名牌；熊黛林產後復出首拍劇集等，話題性十足。

講到演豪門，在《家族榮耀》擔正演馬家大奶奶的陳曼娜（Manna姐），不論戲裡戲外都是「真．富婆」，更曾經豪言從未試過投資樓市失利。

【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇 LV+Fendi+Dior名牌大晒冷

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陳曼娜是娛圈名富婆，熱愛演戲視工作為興趣，人緣極廣的她經常招呼藝人好友到2,000呎海名軒豪宅聚會。

她亦活耀於社交網愛分享生活照，讓網民一覽其富婆生活！超大巨廳空間寬敞，容納20名親友無難度，位於紅磡海旁的海名軒豪宅，飽覽維多利亞景色，令人心曠神怡。

無綫「御用闊太」

現年70歲的Manna姐在1974年正式入行，曾效力麗的、亞視、TVB及HKTV，參演過無數劇集，更成TVB劇「御用闊太」。

當年她年青時，在事業起步時選擇愛情與圈外人結婚，可說愛得轟烈，婚後分別誕下兒子Allen和女兒Joie，可是二人在女兒出生後不久，決定離婚。

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股樓投資有道

失婚的Manna姐靠自己對股票和物業的投資眼光，漸漸成為圈中富婆，更曾揚言從未在投資樓市失利。

據悉，她過去交易的多個單位買賣紀錄當中，從來有賺無賠，估計從中獲利至少上千萬。在女兒Joie出嫁時，Manna姐更豪擲700萬元做嫁妝，非常闊綽。

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培育子女成學霸

Manna姐不只投資樓市了得，教育子女亦很在行。

母兼父職的她培育子女成學霸，兒子Allen分別於美國史丹福大學及哈佛大學讀醫科，在美國當心臟移植的外科醫生，他並娶心臟科高級護士長Amy為妻。

至於女兒Joie同樣是學霸，為美國耶魯大學的牙醫博士，早年與上市公司董事Dicky結婚，夫妻恩愛，誕下女兒Kaelyn「棉花糖」，Manna姐成為富貴靚外婆。

撰文 : TOPick柴犬出動