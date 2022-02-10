【潮物速報】MIU MIU聯乘New Balance推超豪波鞋　《喪屍校園》人氣女角李瑜美率先穿上

▲ 《喪屍校園》女角之一的李瑜美率先穿上MIU MIU X New Balance球鞋。

時裝品牌和運動品牌合作推出聯乘球鞋，雖然一早已是司空見慣的事情，但只要合作對象有驚喜，一樣可以製造話題性，就好像PRADA旗下的MIU MIU，早於數月前發布首次找上New Balance推出聯乘球鞋，立即得到廣泛報導，事隔數月，球鞋正式上架，而且MIU MIU X New Balance球鞋更破了後者售價記錄。

▲ 《喪屍校園》女角之一的李瑜美率穿上全身MIU MIU新裝示人。（圖片leeyoum262 ig）

這一對聯乘球鞋，一看便知道款式上源自New Balance 574型號，但經Miuccia Prada操刀後換來全新感覺，首先球鞋改由意大利製造，鞋身不收邊剪裁突顯解構味道，鞋舌有著兩個品牌的商標，顏色有白、卡其和藍色選擇，尺寸方面由女裝的34碼，去到男士都可合穿的42碼，售價方面高達$6,050。

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留意的是雖然尺寸適合部分男士穿著的42碼，但因為MIU MIU本身以照顧女性客群為主，所以鞋身方面比較修長，男士要一嘗這雙方合作的聯乘球鞋，自然要親身落舖試穿比較安全。

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記者：何偉雄